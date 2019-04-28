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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

باملایی تیم ملی جودو بهتر نتیجه می گرفت/به فدراسیون جدیدفرصت دهیم

باملایی تیم ملی جودو بهتر نتیجه می گرفت/به فدراسیون جدیدفرصت دهیم

کارشناس جودو گفت: رقابت‌های قهرمانی آسیا در سطح فنی بالایی برگزار شد و اگر سعید ملایی این تیم را همراهی می‌کرد، می توانست نتایج بهتر باشد.

مهدی درخشنده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: جودوکاری که به لحاظ فنی در سطح یک دنیا قرار دارد و سرگروه تیم ملی است با حضور خود می‌توانست هم به اعضای تیم روحیه بدهد و هم با مدال خود به دیگر اعضای تیم کمک کند به خوبی نتیجه بگیرند. امیدوارم شرایط حضور دوباره او در اردوی تیم ملی فراهم شود.

وی افزود: همه اهالی جودو می‌دانند که این تیم تنها یک اردو با کادر فنی جدید داشت و ترکیب اصلی تیم ملی پیش از برگزاری مجمع انجام شده و با تغییراتی که در رأس فدراسیون و شرایط اردوها به وجود آمد، کسب این نتیجه در رقابتهای قهرمانی آسیا پیش از اعزام قابل پیش بینی بود. ولی در همین وضعیت هم اگر بررسی دقیقی روی تک تک اوزان داشته باشیم، می‌بینیم مبارزات خوبی را از جوانان تیم شاهد بودیم.

دبیر پیشین فدراسیون جودو ادامه داد: نیک اقبال در وزنی که سعید ملایی حضور داشت مبارزات خوبی به نمایش گذاشت و برابر جودوکاری پیروز شد که پیش از این یکبار ملایی را شکست داده بود، فتحی پور هم در مصاف با بهترین‌های وزن خود مبارزات نزدیکی انجام داد و ملک زاده در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم مقابل یکی از بهترین سنگین وزن‌های جهان عملکرد خوبی داشت. البته از بریمانلو انتظار بیشتری می‌رفت.

درخشنده افزود: من با محمد منصوری سرمربی سابق تیم ملی صحبت کردم و از او خواستم بماند و تیمی را که چند ماه است برای آماده سازی او وقت گذاشته در رقابتهای قهرمانی آسیا همراهی کرده و پس از بازگشت تیم ملی هر تصمیمی که دوست داشت را اجرایی کند که متأسفانه قبول نکرد.

نامزد انتخابات جودو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تیمی که به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شد حاصل تفکرات مدیریت قبلی فدراسیون جودو بود. آرش میراسماعیلی نزدیک به ۴۰ روز است مسئولیت فدراسیون را قبول کرده، رقابتهای امارات تجربه خوبی برای او بود تا با نگاه به آینده و با کمک اهالی این رشته برای ساختن تیم ملی تلاش کند.

وی در پایان گفت: جودو ایران برای پیشرفت نیازمند همدلی و وفاق همه اعضای خانواده می‌باشد و اگر این موضوع اصل کار قرار گیرد و همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنند، شک نکنید با پتانسیل موجود می‌توانیم خیلی زود به قله افتخار بازگردیم.

کد مطلب 4600879

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    نظرات

    • مسعودمیرزایی IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      3 0
      پاسخ
      نیک اقبال که در وزن سعید ملایی مسابقه نداد!!!! نیک اقبال در 90 کیلو مسابقه داد نه در 81 کیلو ! پس چگونه حریف ملایی را در 81 شکست داد!!!! کمی کارشناسانه تر لطفا !!!!!!!!

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