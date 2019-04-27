امین حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب که کرفس کوهی یا کلوس یک گونه گیاهی با خاصیت دارویی فراوان است، اظهار داشت: این گیاه فقط در ایران وجود دارد و خاستگاه طبیعی این گیاه چهار استان زاگرسی ایران از جمله چهار محال و بختیاری، استان اصفهان، استان خوزستان و استان لرستان هستند.
وی اضافه کرد: شهرستان فریدونشهر با ۷ هزار هکتار رویشگاه طبیعی کلوس وسیعترین رویشگاه کلوس (کرفس کوهی) در ایران را دارد.
رویشگاه طبیعی کرفس کوهی در فریدونشهر بسیار گستردهتر بوده است
رئیس منابع طبیعی فریدونشهر با بیان این موضوع که کلوس یک گیاه یک ساله نیست و دائمی است، ابراز داشت: این گیاه اگر در شروع مرحله رشد و زمانی که دارای غنچه است برداشت بشود ریشه خشک شده و سال بعد گیاه دیگر رشد نمیکند.
وی افزود کرد: رویشگاههای طبیعی کلوس در شهرستان فریدونشهر بسیار وسیعتر بوده است که با برداشت خارج از فصل و نامناسب این رویشگاهها از بین رفتهاند.
وسیعترین رویشگاه طبیعی کرفس کوهی در روستای کلوسه وجود دارد
حافظی با اشاره به این مطلب که بیشترین رویشگاه طبیعی گیاه کلوس در فریدونشهر در مراتع روستای کلوسه است، بیان داشت: بعد از کلوسه بیشترین رویشگاه طبیعی کلوس در روستای کاهگان و بعد از آن در روستاهای مسیر، کاهگانک و وستگان وجود دارد.
وی گفت: در گذشتهای نه چندان دور و حدود ۴۰ سال پیش در نزدیکی شهر فریدونشهر هم رویشگاه طبیعی کلوس داشتیم.
کرفس کوهی گیاهی خاص و رو به انقراض است
رئیس منابع طبیعی فریدونشهر با بیان این موضوع که کلوس گیاهی سرما دوست و ارتفاع پسند است، تصریح کرد: تغییرات اقلیمی و تبدیل شدن نزولات آسمانی از برف به باران و حتی خشک سالی باعث شده رویشگاه کرفس، با خطر رو به رو شود.
وی اضافه کرد: کرفس گیاهی خاص و رو به انقراض است و با وجود تلاشهای بسیار منابع طبیعی برای حفظ این گیاه خیلی به آینده آن خوشبین نیستیم.
مشارکت مردم در محافظت از کرفس کوهی در عوض دریافت مجوز برداشت
حافظی با بیان این مطلب که رویشگاههای کلوس وسیع است و مناطق رویش آن مناطق صعبالعبور است و منابع طبیعی به تنهایی قادر به حفاظت از رویشگاهها نیست، ابراز داشت: منابع طبیعی در حفاظت از رویشگاهها مردم را شریک میکند؛ مردم خودشان توسط قرقبانها از رویشگاهها محافظت میکنند و در فصل بهره برداری با مجوز منابع طبیعی کلوس را برداشت کرده و به فروش میرسانند.
وی اضافه کرد: ما سال گذشته در روستای کلوسه ۵۳۷ تن برداشت کلوس داشتیم و پنج میلیارد تومان در آمد فروش کلوس خام در این روستا بوده است.
ارزش ریالی بالای کرفس کوهی و چشم طمع سودجویان
رئیس منابع طبیعی فریدونشهر با بیان این موضوع که گیاه کلوس و بخصوص غنچه تازه روییده گیاه به دلیل کم بودن رویشگاه و کمیاب بودن ارزش ریالی بالایی دارد، تاکید کرد: منابع طبیعی برای جلوگیری از قاچاق کلوس سه پاسگاه حفاظتی در جادههای مواصلاتی شهرستان فریدونشهر مستقر کرده است و با نیروی انتظامی به صورت شبانه روزی گشتهای مشترک دارد و قرق بانها هم از رویشگاهها مراقبت میکنند.
وی افزود: با این وجود با قاچاق کلوس و درگیریهای مسلحانه با قاچاقچیان مواجه هستیم و بیشترین قاچاق کلوس هم در مرزهای شهرستان با استانهای لرستان و چهار محال و بختیاری انجام میشود.
حمل و فروش کلوس خارج از رویشگاه هم غیرقانونی شود
حافظی با بیان این مطلب که به خاطر سراسری نبودن رویش کلوس در ایران و اینکه این گیاه مختص یک چند استان است هیچ قانونی برای ممانعت از بهره برداری آن نداریم، اظهار داشت: به موجب ماده ۴۳ چیدن کلوس ممنوع است و کلوس در رویشگاه محافظت میشود ولی هیچ قانونی برای حمل و فروش کلوس خارج از رویشگاه نداریم.
وی اضافه کرد: اگر حمل و فروش کلوس قاچاق و غیرقانونی اعلام شود کسی جرأت قاچاق آن را پیدا نمیکند.
