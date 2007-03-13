داروی جدید کنترل فشار خون ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلت دی نیوز ، داروی جدیدی به نام "تکتورنا" با نام تجاری "الیسکرن" ، به صورت قرص ضد فشار خون ساخته شده و مورد تایید سازمان غذا و داروی امریکا قرار گرفته است.

فشار خون بالا در بیش از یک چهارم ازجمعیت آمریکا وجود دارد و سبب افزایش خطر بروز سکته مغزی، حملات قلبی، نارسایی کلیوی، نارسایی قلبی و مرگ می شود.

تکتورونا ، نخستین داروی ضد فشار خون از نوع مهار کننده آنزیم رنین است که توسط اف دی ای تایید می شود.

این دارو در ابتدای روند بروز فشار خون تجویز می شود در حالی که دیگر داروهای ضد فشار خون ، در مراحل بعدی روند بروز فشار خون تاثیر گذارتر است.

اثربخشی داروی تکتورنا در کاهش فشار خون، در 6 مورد مطالعه مقایسه ای با دارونما در مدت 8 هفته و بر روی بیش از 2 هزار نفر مبتلا به فشار خون متوسط آزمایش شد که نتیجه رضایت بخش بوده است.

متخصصان معتقدند که داروی تکتورنا در ترکیب با داروی هیدروکلرودیازوکساید که نوعی داروی ادرار آور است ، اثر مناسب تری برجای می گذارد.