بازگشت امید به کُشتی هگمتانه/باندبازی از کُشتی همدان برچیده شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ کُشتی همدان در چند سال گذشته همواره اسیر حاشیه‌های ریزودرشتی بوده به‌طوری که عده‌ای که هر بار در هیئت کُشتی پست داشتند سکوت می‌کردند و هر بار که در کُشتی استان سمتی نداشتند در خارج از گود به دنبال حاشیه‌سازی بودند تا آرامش کُشتی استان را بر هم بزنند.

همین حاشیه‌ها باعث شد تا کُشتی استان همدان از روزگار طلایی خود بسیار دور شود به‌طوری که استان‌هایی که تا دیروز حسرت جایگاه همدان را می‌خوردند از این استان پیشی گرفتند.

نهاوند و ملایر دو قطب کُشتی استان همدان

نهاوند و ملایر دو قطب کُشتی استان همدان نیز پیرو حاشیه‌هایی که در کُشتی استان وجود داشت به سمت افول حرکت کردند تا جایی که چراغ کُشتی این دو شهرستان خاموش شد.

برنامه به این شکل بود که حاشیه‌سازانی که به دنبال ضربه زدن بر پیکره کُشتی استان همدان بودند با ایجاد مسائل متعدد و تنگ کردن فضای کار «علی رحیمی فر» رئیس وقت هیئت کُشتی استان همدان را به قدری تحت‌فشار قرار دادند که عطای کار را به لقایش بخشید و استعفا داد.

با استعفای رحیمی فر دوباره پای حاشیه‌سازان به کُشتی استان همدان باز شد تا جایی که کُشتی همدان ۶ ماه ملتهب‌ترین دوران خود را پشت سر گذاشت تا بالاخره مجمع انتخاباتی هیئت کُشتی استان همدان چندی پیش برگزار شد.

شاخص‌ترین چهره برای این انتخابات حمیدرضا یاری بود که توانست تمامی آرای انتخاباتی هیئت را کسب کند و قاطعانه برای ۴ سال به عنوان رئیس هیئت کُشتی استان همدان انتخاب شود.

آشتی با رشته کُشتی

بعد از انتخابات یاری به عنوان رئیس هیئت شاهد بودیم که پیشکسوتان کُشتی استان همدان که سال‌ها از این رشته فاصله گرفته بودند دوباره به خانه کُشتی دعوت شدند و آشتی با رشته کُشتی استان دوباره برقرار شد و موجی از امید در این رشته ورزشی در استان همدان شکل گرفت.

مهرداد سعدی نژاد از قهرمانان به نام کُشتی کشور و شهرستان نهاوند که قهرمانی جهان و آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات کُشتی استان همدان اظهار داشت: به نظرم رئیس جدید هیئت کُشتی استان همدان اگر کادر اجرایی قوی داشته باشد و از مربیان توانمند در مجموعه کُشتی استان همدان استفاده کند می‌تواند در کار خود موفق باشد.

وی افزود: باید در فضای کار تمام استان همدان دیده شود و تنها به شهرستان همدان بسنده نشود؛ چیزی که در چند سال گذشته تنها همدان دیده شد و باعث ضعف کُشتی ما شد در حالی که ۷۰ درصد مدال‌هایی که کُشتی در مدت گذشته گرفته‌شده متعلق به کُشتی نهاوند بوده است.

قهرمان جوانان جهان در مسابقات چک‌اسلواکی با اشاره به وضعیت شهرستان‌ها در این رشته ورزشی گفت: در حال حاضر کُشتی ملایر تعطیل‌شده و از نهاوند هم چیزی نمانده و تویسرکان و اسدآباد هم شرایط خوبی ندارند.

سعدی نژاد خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور رئیس جدید هیئت که از مدیران توانمند در استان همدان است این وضعیت متفاوت شود و دوباره شاهد رشد کُشتی استان همدان باشیم.

تلاش برای جبران عقب ماندگی‌ها

سرپرست هیئت کُشتی نهاوند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور رئیس جدید هیئت را در کُشتی استان همدان به فال نیک می‌گیریم چراکه در سال‌های گذشته برگزاری جلسات متعدد با خانواده کُشتی از هر قشر به فراموشی رفته بود که احیا شده است

فرامرز سماوات افزود: باید کُشتی استان همدان به حرکت در بیاید و این عقب‌ماندگی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده جبران شود.

سرپرست هیئت کُشتی نهاوند بابیان اینکه کُشتی استان همدان باید از خواب زمستانی بیرون بیاید، گفت: می‌توان گفت از سال ۸۵ تا به امروز کُشتی استان در خواب زمستانی فرورفته و باید از این وضعیت فعلی خارج شود.

سماوات خاطرنشان کرد: کُشتی در سالن کُشتی و با مربیان عاشق، فداکار و کاربلد به اوج می‌رسد و باید همه خانواده کُشتی استان دست به دست هم دهند تا دوباره شاهد رشد کُشتی استان همدان باشیم.

دوری از باندبازی در کُشتی استان همدان

وی بابیان اینکه باید باندبازی از کُشتی استان همدان برچیده شود، بیان کرد: رئیس هیئت جدید کُشتی استان همدان دنبال باندبازی در کُشتی استان همدان نیست؛ چیزی که درگذشته به ما ضربه زده بود.

مربی سازنده کُشتی استان همدان عنوان کرد: کُشتی استان همدان همیشه حاشیه‌هایی داشته که امروز این حاشیه‌ها بسیار کم شده و در حال از بین رفتن است و قطعاً کار زمانی پیش خواهد رفت که حاشیه‌ها از بین برود.

آینده خوبی را برای کُشتی استان همدان متصور هستم

مربی سابق تیم ملی کُشتی جوانان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آینده خوبی برای کُشتی استان همدان متصور هستم و با شرایط امروز قطعاً کُشتی استان از وضعیت گذشته خود خارج خواهد شد.

سعید گودرزی افزود: امیدواریم هرچه زودتر ریاست فدراسیون کُشتی انتخاب شود و تعامل بین فدراسیون و هیئت کُشتی استان همدان شکل بگیرد و آینده خوبی برای کُشتی استان رقم بخورد.

مربی ملایری کُشتی با اشاره به وضعیت کُشتی شهرستان ملایر گفت: ملایر می‌تواند پشتوانه خوبی برای کُشتی استان همدان باشد اما باید توجه به این شهرستان هم در اولویت قرار گیرد.

آینده کُشتی گیران روشن خواهد بود

گودرزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اتفاقات خوبی در کُشتی ملایر در حال رقم خوردن است و قطعاً با به حرکت افتادن موتور کُشتی استان و به تبع آن ملایر آینده کُشتی گیران ما روشن خواهد بود.

حمیدرضا یاری رئیس هیئت کُشتی استان همدان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه‌های خود اظهار داشت: از روزی که به عنوان رئیس هیئت کُشتی استان انتخاب شدم یک لحظه هم بیکار ننشسته‌ام و مدام در حال برگزاری جلسات متعدد هستم.

وی افزود: تا به امروز چندین جلسه با پیشکسوتان، مربیان، داوران و تمامی خانواده کُشتی استان همدان برگزار شده و سفر به شهرستان‌های استان نیز آغاز کرده‌ایم.

رئیس هیئت کُشتی استان همدان بابیان اینکه اتحاد به کُشتی استان همدان بازگشته است، گفت: امروز هر کس از کُشتی استان صحبت می‌کند از امیدواری و آینده روشن صحبت می‌کند و همدلی بسیار خوبی در کُشتی استان به وجود آمده است.

یاری خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم بدهند تا بتوانیم کُشتی استان همدان را به روزهای طلایی خود بازگردانیم.

در پایان گفتنی است؛ امیدواریم کُشتی استان همدان دوباره با همدلی و اتحاد به روزهای خوب گذشته خود بازگردد و شاهد درخشش کُشتی گیران در تشک کُشتی باشیم.