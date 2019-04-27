رابطه «استعدادیابی» و «بازنشستگی» در سیما/ ایرادها را قبول داریم

عبدالکریم خیامی که نزدیک به ۳ سال ریاست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما را برعهده داشت و به تازگی این سمت را به سرپرست این مرکز واگذار کرده است، درباره سازوکار سیما در حوزه مسابقات استعدادیابی به خبرنگار مهر گفت: معاونت سیما احساس کرد بعد از آن موج بازنشستگی‌ها به نیروهای جدید نیاز دارد و فکر کردیم در برخی از زمینه‌ها، هم ما به استعدادیابی نیازمندیم و هم استعدادهایی در کشور وجود دارد که به صورت متراکم ایجاد شده است که دیده نشده‌اند.

وی درباره کیفیت برخی از برنامه‌های استعدادیابی اظهار کرد: این دو دلیل در کنار هم باعث شد به حوزه استعدادیابی توجه بیشتری شود با این حال قبول دارم که برخی از این برنامه‌های استعدادیابی که در شکل مسابقه انجام می‌شود هنوز به پختگی لازم نرسیده است.

خیامی اضافه کرد: ایرادهایی به برخی از این برنامه‌ها وارد است اما این ایرادها به تهیه‌کننده منعکس شده و می‌شود و اگر دقت کرده باشید در هر برنامه با یک شیب آرام تغییراتی را شاهد هستیم و اشکالات به مرور کمتر می‌شود.

وی همچنین درباره تبعیض بین برنامه‌سازان برای تولید برنامه‌های استعدادیابی و معیارهای موجود عنوان کرد: تساوی به معنای عدالت نیست و توانمندی تهیه‌کنندگان یکسان نیست و تفاوت دارد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران بیرونی هم علایق یکسانی ندارند و حق دارند از میان انواع برنامه‌هایی که ما قصد داریم بسازیم اثری را انتخاب کنند. اگرچه معمولاً همه برنامه‌ها مورد رجوع سرمایه‌گذار بیرونی است ولی چون توانایی‌ها مختلف است سرمایه گذاران هم به اشکال مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.

خیامی درباره اینکه چقدر اسپانسر و سرمایه‌گذار در تولید یک برنامه نقش دارد، اظهار کرد: کلید خوردن یک برنامه به تهیه‌کننده، شبکه و میزان جذابیت طرح بستگی دارد. سرمایه‌گذار مورد بعد است و ابتدا باید طرح تصویب شود.