شکنجه و تجاوز جنسی علیه زندانیان در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «یوسف المحافظه» معاون رئیس سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین تاکید کرد: رژیم آل خلیفه باید به سازمانهای بین المللی اجازه دهد که به مسئله شکنجه زندانیان سیاسی ورود کرده و در خصوص حقیقت اقداماتی که این رژیم علیه زندانیان انجام میدهد، تحقیق و تفحص کند.
وی همچنین از وجود مدارکی پیرامون تجاوز جنسی به زندانیان در بحرین خبر داد.
یوسف المحافظه افزود: گزارشهای حقوقی در خصوص وضعیت بحرین بیانگر وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندانهای رژیم آل خلیفه است که به عنوان ابزاری برای ارعاب کسانی که خواستار تحقق دموکراسی در این کشور هستند، استفاده میشود.
المحافظه تاکید کرد که رژیم آل خلیفه در پی کتمان و پنهان کردن اقدامات وحشیانه خود علیه معترضان است اما شواهد زنده در داخل و خارج از بحرین نمونهای برای سازمانهای بین المللی هستند تا بر سیستم شکنجه و ارعاب زندانیان تاکید کنند.
وی تصریح کرد: رژیم آل خلیفه جهت اعمال فشار به مخالفان و معترضین، آنها را از ابتداییترین حقوق انسانی محروم کرده است.
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