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۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان:

طرح آبرسانی به ۳۴روستای زنجان اجرا شد

طرح آبرسانی به ۳۴روستای زنجان اجرا شد

زنجان-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان گفت: طی سال ۹۷ به ۳۴ روستای استان زنجان با ۲۸۸ هزار نفر آب‌رسانی انجام گرفت.

رضا کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۵۷ روستا در استان زنجان از بحران آب خارج‌شده است، افزود: ۱۲ هزار و ۲۹۱ خانوار روستایی استان زنجان از آب شرب بهره‌مند هستند.

وی به آب‌رسانی به روستاهایی که بحران جدی آب‌دارند اشاره کرد و گفت: آب‌رسانی به روستاهای موردنظر با تانکر صورت می‌گیرد که بسیار هزینه بر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اظهار کرد: طی سال ۹۷ به ۳۴ روستای استان زنجان با ۲۸۸ هزار نفر آب‌رسانی انجام گرفت و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان درصدد این است که بحران آب روستایی را کاهش دهد.

کابلی گفت: برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان برای رفع مشکل آب سطح‌بندی کردن روستاها است.

وی تأکید کرد: یک سری روستاها در استان زنجان سطح یک هستند و اقدامات فرهنگی برای مدیریت مصرف آب شرب در روستاها توسط شرکت انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان افزود: در روستاهای سطح ۲ پروژه‌هایی از محل اعتبارات ملی و استانی و مشارکتی مردم در دست اقدام است و در روستاهای سطح سه که فاقد تأسیسات آب‌رسانی هستند و شامل روستاهای زیر ۲۰ خانوار جمعیت است که با اجرای پروژه‌ها در این روستا مشکل آب شرب حل می‌شود.

کد مطلب 4600938

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