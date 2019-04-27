طرح آبرسانی به ۳۴روستای زنجان اجرا شد

رضا کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۵۷ روستا در استان زنجان از بحران آب خارج‌شده است، افزود: ۱۲ هزار و ۲۹۱ خانوار روستایی استان زنجان از آب شرب بهره‌مند هستند.

وی به آب‌رسانی به روستاهایی که بحران جدی آب‌دارند اشاره کرد و گفت: آب‌رسانی به روستاهای موردنظر با تانکر صورت می‌گیرد که بسیار هزینه بر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان اظهار کرد: طی سال ۹۷ به ۳۴ روستای استان زنجان با ۲۸۸ هزار نفر آب‌رسانی انجام گرفت و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان درصدد این است که بحران آب روستایی را کاهش دهد.

کابلی گفت: برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان برای رفع مشکل آب سطح‌بندی کردن روستاها است.

وی تأکید کرد: یک سری روستاها در استان زنجان سطح یک هستند و اقدامات فرهنگی برای مدیریت مصرف آب شرب در روستاها توسط شرکت انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان افزود: در روستاهای سطح ۲ پروژه‌هایی از محل اعتبارات ملی و استانی و مشارکتی مردم در دست اقدام است و در روستاهای سطح سه که فاقد تأسیسات آب‌رسانی هستند و شامل روستاهای زیر ۲۰ خانوار جمعیت است که با اجرای پروژه‌ها در این روستا مشکل آب شرب حل می‌شود.