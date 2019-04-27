۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۵۸

زخمی شدن ۶۰ فلسطینی در جریان تظاهرات «بازگشت»

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در جریان پنجاه و ششمین تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار مرزی غزه دستکم ۶۰ فلسطینی مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوارغزه اعلام کرد که در جریان حمله نظامیان صهیونیست به سمت شرکت کنندگان در تظاهرات بازگشت دستکم ۶۰ فلسطینی از جمله ۴ زن، ۱۵ کودک، یک خبرنگار و یک پرستار زخمی شدند.

نظامیان رژیم صهیونیستی تلاش کردند با شلیک گلوله و گاز اشک آور این تظاهرات مسالمت آمیز را سرکوب کنند.

هیئت عالی ملی برگزاری تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره پیشتر با صدور فراخوان عمومی، فلسطینی ها را به مشارکت در این تظاهرات دعوت کرده بود.

این هیئت تاکید کرد که تظاهرات بازگشت تا تحقق تمامی اهدافش از جمله شکستن محاصره غزه ادامه خواهد داشت.

از آغاز تظاهرات بازگشت در ۳۰ مارس سال گذشته تاکنون ۲۸۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳۱ هزار نفر دیگر زخمی شده اند.

