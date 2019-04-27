۳۳هزار ارز قاچاق در نقده کشف شد

سرهنگ اسدالله مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان ارز قاچاق در نقده کشف و ضبط و دو نفر در این خصوص دستگیر شد افزود: ارزش ریالی این ارزهای قاچاق یک میلیارد و ۴۷ میلیون ریال برآورد می‌شود.

وی با اشاره به کشف کالای قاچاق شامل ۱۸۵ عدد لوازم خودروی سنگین به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال در شهرستان ماکو اشاره کرد و گفت: در این زمینه یک نفر متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مالکی کشف ۸۱ دستگاه گوشی قاچاق به ارزش یک میلیارد و۶۲۰ میلیون ریال در محور بوکان- مهاباد و کشف کالای قاچاق در پیرانشهر از یک دستگاه سواری به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال را از دیگر اقدامات انتظامی استان برشمرد.

معاون اجتماعی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری سارق سابقه داربا هفت فقره سرقت در ارومیه خبر داد و عنوان کرد: همچنین طی هفته گذشته سارق سابقه دار با ۱۰ فقره سرقت در ارومیه دستگیر و تعدادی اموال مسروقه در این زمینه کشف و ضبط شد.

وی از کشف هزار لیتر سوخت قاچاق در محور خوی – سلماس خبر داد و اضافه کرد: این میزان سوخت از یک دستگاه خودرو کشف و در این زمینه یک نفر متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مالکی کشف ۲۵۴ ثوب البسه قاچاق در ارومیه از یک دستگاه سواری پیکان به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال و دستگیری یک نفر متهم را از دیگر اقدامات انتظامی استان عنوان کرد.