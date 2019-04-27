۵۵۰۰ روستا و ۲۰۰ شهر در سیل اخیر خسارت دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، مهدی جمالی نژاد بعدازظهر جمعه در جمع دهیاران، شهرداران و اعضای شوراهای شهر و روستاهای تویسرکان بابیان اینکه سال گذشته سال خیلی سختی بود و از نظر اعتباری خیلی در تنگنا بودیم، گفت: از آنجا که خودم در شهرهای کوچک شهردار بودم با مشکلات شهرداران به ویژه در شهرهای کوچک آشنا هستم.
وی با بیان اینکه حوزه شهرداریها و دهیاریهای کشور حوزه بسیار پرکاری است چراکه هم پروژههای عمرانی را دنبال میکنیم و هم باید فعالیت ۳۷ هزار دهیاری و شهرداریهای کشور را رصد کنیم، گفت: با کمک مجلس و احیای تبصره ماده ۳۲، بسیاری از احکامی که حذف شده بود برگشت.
معاون عمرانی وزیر و مسئول امور شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه در حوادث سیل اخیر بیش از ۵۵۰۰ روستا و ۲۰۰ شهر خسارت دیدند و بیش از ۳۵ هزار میلیارد خسارت به بار امد و این کار را برای دولت بسیار سخت میکند، گفت: امسال فضا و بستر برای شهرداریها و دهیاریها آمادهتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه تبصره ۳۰ ماده ۲ احیا شده و ماه به ماه به دهیاریها کمک میشود تا برای پرداخت حقوق و پروژههای کوچک در روستا مشکل نباشد و همین برنامه در شهرداریها هم انجام میشود، گفت: به دهیاران و شهرداران کمک خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه در شهرهای توسعه یافته ایجاد زیرساخت با پول سازمان شهرداریها و دولتی نبوده، بلکه یک نگاه دیگر توسعه ایجاد کرده و آن حضور پررنگ بخش خصوصی و سرمایه گذاران بخش خصوصی است که موجب رونق شهرهای توسعه یافته شده است، گفت: باید در کنار کمکها، نگاه خلاقانه و نوآورانه در عرصه کار داشت.
جمالی نژاد با تاکید بر اینکه باید به سمت رویکردها و نگاههای نو رفت، گفت: باید با دادن امتیاز ویژه به بخش خصوصی و سرمایه گذاران زمینه پیشرفت مهیا شود.
