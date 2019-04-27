کشف ۲۶۰۰کیلوم گرم موادمخدر/مصرف کنندگان زیر۱۸سال بازجویی نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه را مواد مخدر پایتخت صبح امروز در مصاحبه خبری انهدام باند قاچاقچیان مسلح مواد مخدر و کشف بیش از ۱۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر که در محل پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ برگزار شد اظهار کرد: در سال ۹۸ با انجام اقدامات اطلاعاتی بیش از ۲ تن و ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در تهران و محورها منتهی به تهران از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف شده است.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۶ باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و منهدم شد و همچنین ۸۱ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طرح پاکسازی پلیس مبارزه با مواد مخدر در مناطق شوش مولوی و هرندی گفت: عملیات پاکسازی در حوزه پاکسازی نقاط آلوده در شوش، مولوی و هرندی همچنان ادامه دارد.

سرهنگ بخشنده تصریح کرد: در عملیات پاکسازی مناطق آلوده تهران از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار نفر در زمینه مواد مخدر دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۱۰ هزار نفر معتاد متجاهر بوده و ۳ هزار نفر خرده‌فروش بوده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت افرادی که در طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شده اند، گفت: از تعداد ۱۳ هزار نفری که در این حوزه دستگیر شده اند، ۸۵ درصد آنها در زندان‌ها هستند و باقی، افرادی بودند که یا منع پذیرش داشتند و یا سنشان بالای ۶۵ سال بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ تصریح کرد: اکنون تهران در حوزه مواد مخدر وضعیت خوبی دارد و به جرأت می‌توانم بگویم مناطقی مانند شوش، مولوی و هرندی نه به صورت ۱۰۰ درصد ولی با آمار بالایی پاک هستند و افراد می‌توانند به راحتی در این مناطق رفت و آمد کنند.

سرهنگ بخشنده با اشاره به وضعیت خانه‌های دارای پلاک قرمز در محله‌های یادشده اظهار داشت: در طرح‌های پاکسازی پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در مناطق شوش، مولوی و هرندی تعداد ۹۲ خانه که دارای پلاک قرمز بودند، پلمب شده اند. البته دو خانه فک پلمب شده که همچنان به دنبال پلمب کردن آن دو خانه نیز هستیم.

وی افزود: قرار بود تا پایان سال گذشته این خانه‌های پلاک قرمز تخریب شوند ولی به دلیل عدم هماهنگی بین پلیس و دستگاه‌های قضائی هنوز تخریب این منازل انجام نشده است. همانطور که می‌دانید پلیس نمی‌تواند به خودی خود پای خانه مردم (حتی اگر آن خانه متعلق به قاچاقچیان، خرده فروشان و یا مصرف کنندگان مواد مخدر باشد)، لودر بگذارد و آن را خراب کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به طرح‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در فضای مجازی اظهار داشت: چند روز پیش یک باند فروش مواد مخدر را شناسایی کردیم و از آنها بیش از ۳ کیلوگرم گل و تریاک کشف شده است.

سرهنگ بخشنده در توصیه‌ای به خانواده‌هایی که فرزند نوجوان و یا جوان دارند، گفت: مصرف گل در بین جوانان رو به افزایش است و در همین راستا به خانواده‌ها توصیه می‌کنم که نظارت بیشتری بر نوجوانان داشته باشند. چرا که نوجوانان می‌توانند از طریق برخی اپلیکیشن ها به راحتی به مواد مخدر دست پیدا کنند و همچنین به خانواده‌ها توصیه می‌کنم برای نوجوانان زیر ۱۸ سال یا گوشی موبایل تهیه نکنند و یا اینکه بر گوشی آنها نظارت بیشتری داشته باشند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی برخورد مأموران با نوجوانانی که در حال مصرف مواد مخدر هستند، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان افرادی که زیر ۱۸ سال باشند دستگیر نمی‌شوند و مانند دیگر متهمان از آنها بازجویی انجام نمی‌شود بلکه آنها بدون هیچ بازجویی به کانون و یا مراکز اصلاحات و تربیت منتقل می‌شوند.