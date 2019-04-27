فریبرز کرمی در گفتگوبا خبرنگار مهر، با گرامیداشت روز ایمنی حمل و نقل اظهار داشت: این اداره کل به منظور ایمنی ناوگان حمل و نقل اقداماتی از جمله انتقال ۱۰ میلیون تن انواع کالا در قالب ۶۵۰ هزار سفر توسط رانندگان حمل و نقل کالا، اعمال قانون شرکت‌ها و رانندگان متخلف و ارائه تسهیلات به متقاضیان خرید و نوسازی ناوگان حمل و نقل کالا را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: همچنین دو پروانه فعالیت شرکت و شعبه حمل و نقل کالا، صدور ۵۸ هزار حواله لاستیک در ناوگان حمل و نقل کالا و ۹۵۰۰ کارت هوشمند برای رانندگان طی یکسال اخیر صادر شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به منظور کاهش تصادفات و ایمنی محورهای مواصلاتی نیز به طور جدی درصدد بهبود فرهنگ ترافیک گام برداشته‌ایم و در این میان از ظرفیت سایر دستگاه‌های همسو نیز استفاده کرده‌ایم.

وی از ایمن سازی نرم افزاری ۳۵ باب از مدارس حاشیه راه‌ها و ایمن سازی فیزیکی ۱۲ باب از مدارس بین راهی خبر داد و افزود: علاوه بر تشکیل جلسات کمیسیون ایمنی و جلسات تحلیل تصادفات با همکاری پلیس راه به اجرای طرح کنترل نامحسوس و تشدید برخورد با رانندگان حادثه ساز می‌پردازیم.

کرمی با بیان اینکه با متخلفین اضافه تناژ به طور جدی برخورد می‌شود گفت: اجرای طرح‌های ایمنی راکبین موتور سوار، عابرین پیاده و سرنشینان خودرو، نظارت مستمر بر فعالیت مراکز معاینه فنی شهری و نظارت بر عملکرد مراکز اسقاط خودرو سنگین نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: در عرصه حمل و نقل بین المللی نیز بیش از ۱۸۰ هزار مسافر از پایانه مرزی خسروی و پرویزخان ترد کردند و ۱۴۰ هزار دستگاه کامیون حامل کالا با محموله‌ای معادل ۲رمیلیون و ۲۷۰ هزار تن از پایانه‌های مرزی استان عبور کرده‌اند.