فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم تمدید معافیت خریداران نفتی ایران از سوی آمریکا، گفت: اقدام تحریمی آمریکا در این مقطع با رویکرد ایجاد انشقاق بین مردم و مسئولان است.

وی افزود: در واقع آمریکا می‌کوشد با این اقدام، فشار اقتصادی و بحران‌های اجتماعی را به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند و از این طریق مُهره بعدی خود را حرکت دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: آمریکا و هم پیمانانش سعی دارند که با فشار اقتصادی، فروپاشی در داخل ایران را طراحی کنند و برای اقدامات بیرونی نقشه بکشند که این بار هم به لطف خدا از این مرحله با سربلندی عبور و نقشه‌های آمریکایی‌ها را نقش بر آب می‌کنیم.

حسنوند با بیان اینکه البته ناگفته نماند که زمانی که تولید نفت یک کشور کاهش یابد، تأثیرش را بر بازار جهانی خواهد گذاشت، گفت: عدم تمدید معافیت خریداران نفتی ایران از سوی آمریکا در قیمت سوخت سایر کشورها هم تأثیر می‌گذارد و این مسئله منجر به فشار عمومی به دنیا خواهد شد.

ایران در مقابل برنامه‌های آمریکا استراتژی خاص دارد

وی با تاکید بر اینکه ما هم در مقابل برنامه‌های آنان طراحی و استراتژی‌های خاصی داریم و به موقع اقداماتمان را انجام خواهیم داد، افزود: البته جمهوری اسلامی مسیرهای خود برای مقابله با اقدامات آمریکا و دشمنان نظام را اعلام نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ما خریداران جدیدی برای فروش نفتمان خواهیم داشت، اظهار داشت: مطمئن باشید که قطعاً در شرایط تحریم خریداران جدید و بیشتری برای نفت ما حضور پیدا کرده و پای کار خواهند آمد.