ترکیب شمشیربازان ایرانی در جدول ۶۴ نفره مسابقات سئول کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ سئول کره جنوبی امروز شنبه محمد رهبری با شکستِ ۱۵ بر ۱۰ «جیمز هانیبونز» از انگلستان موفق شد به جدول اصلی و ۶۴ نفره این رقابت‌ها صعود کند.

رهبری با متحمل شدن دو شکست از مرحله مقدماتی صعود کرد و پس از استراحت در جدول ۱۲۸ نفره، مقابل نماینده انگلستان قرار گرفت.

پیش از این علی پاکدامن و مجتبی عابدینی راهی جدول ۶۴ نفره مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ سئول شده بودند. این دو شمشیرباز کشورمان بدون باخت در مرحله مقدماتی و به صورت مستقیم راهی این جدول شدند.

مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ سئول از جمله رویدادهایی است که نتایج آن بر امتیاز المپیکی شمشیربازان تأثیرگذار است.