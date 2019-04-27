ثبت ۷۶۱ پرونده خسارت سیل به صورت الکترونیکی در ایلام

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اطلاع رسانی به موقع از طریق رسانه‌ها، تنظیم ورودی و خروجی سدها,، پاکسازی و لایه روبی پل‌ها، سیل بندها و سازه‌های آبخیزداری بالا دست شهرها از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در سیل اخیر بوده است.

وی از ثبت ۷۶۱ پرونده خسارت سیل به صورت الکترونیکی در استان خبر داد و گفت: بیش از دو هزار واحد مسکونی در استان بر اثر سیل تخریب شده که نیاز به بازسازی مجدد دارد.

محبی تصریح کرد: ۱۶ هزار واحد مسکونی در استان ایلام نیز بر اثر سیل دچار خسارت شده که نیاز به تعمیر دارند.

وی افزود: در پی بارش‌های سیل آسای ۱۲ فروردین علاوه بر روستای چم شیر عرب رودبار شهرستان سیروان، پنج روستای بخش ماژین دره شهر نیز دچار خسارت شدند اما این سیل خوشبختانه در استان هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است.