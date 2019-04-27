به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این چرخ دستی جدید مجهز به حسگرهایی است که قادر به شناسایی موانع بوده و در صورت نزدیک شدن به آنها به طور خودکار چرخ دستی را متوقف می‌کنند.

یکی از مزایای استفاده از چنین چرخ دستی‌هایی کنترل شیطنت کودکان است که با هل دادن سریع و شدید چرخ‌های دستی آنها را به قفسه‌ها یا پای دیگر مشتریان می‌کوبند.

سیستم ترمز هوشمند مورد استفاده در این چرخ دستی مشابه با سیستم مقابله با برخورد خودروهای فورد است.

در سیستم یادشده از دوربین و رادار برای مشاهده محیط اطراف و اسکن کردن آن استفاده می‌شود. در صورتی که راننده پیام‌های هشدار این سیستم در مورد برخورد قریب الوقوع با یک مانع را به هر دلیل جدی نگیرد، سیستم مذکور به طور خودکار ترمز را فعال می‌کند.

چرخ دستی‌های هوشمند فورد به گونه‌ای طراحی شده اند که در صورت رها شدن در پارکینگ فروشگاه‌های بزرگ نیز جلوی برخورد با خودروهای پارک شده را می‌گیرند و در فاصله معینی از آنها توقف می‌کنند.