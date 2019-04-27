کره جنوبی حریف دوم تیم فوتبال دختران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابتهای قهرمانی آسیا در گروه ایران به میزبانی ویتنام در حال برگزاری است. تیم فوتبال زیر ۱۹ سال بانوان با هدایت کتایون خسرویار روز جمعه در نخستین دیدار مقابل تیم میزبان به تساوی یک -یک رسید.
دختران جوان ایران فردا در دومین بازی خود مقابل تیم کره جنوبی قرار خواهند گرفت. تیم ایران با تیمهای کره جنوبی، لبنان و ویتنام همگروه است.
برنامه روز یکشنبه رقابتها به شرح زیر است:
* ایران - کرهجنوبی، ساعت ۱۶
* نپال - ازبکستان، ساعت ۱۶
* لبنان - ویتنام، ساعت ۱۹
* میانمار - استرالیا، ساعت ۱۹
از هر گروه ۲ تیم راهی مرحله فینال خواهند شد. در فینال تیمهای چین، ژاپن، کرهشمالی و تایلند حضور دارند.
