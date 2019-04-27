به گزارش خبرگزاری مهر، «جرالدو ریوِرا» از تحلیلگران شبکه خبری فاکس نیوز و فردی که خود را دوست «دونالد ترامپ» می‌داند، در پیام خود در توئیتر می‌نویسد: با او محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران. هر طور که درباره کشور باستانی او فکر کنی دستکم آنها (ایرانی‌ها) مثل عربستان سعودی اقلیت‌های مذهبی را سلاخی نمی‌کنند؛ عربستان ۳۷ نفر را اعدام کرده که ۳۳ نفر از آنها شیعه بوده‌اند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با «فاکس نیوز» تاکید کرد اعضای دولت واشنگتن و همچنین برخی کشورهای خاورمیانه، آمریکا را به سمت درگیری با ایران سوق می‌دهند.

از میان آنهایی که به گفته ظریف خواستار تشدید تنش‌ها با ایران هستند، می‌توان از جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امارات نام برد.

وی پیشتر نیز در پیامی توئیتری خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود: مراقب باش تو با کارزاری علیه مداخله‌های پرهزینه و احمقانه روی کار آمدی اما نادیده گرفتن دسیسه آتش‌افروزان جنگ و آدم‌کش‌های گروه ننگین «ب» شامل «بولتون، بن سلمان، بن زائد و بی‌بی» منجر به چیزی بدتر از آن خواهد شد که سودای آن را داشتی.

ظریف در این مصاحبه که مشروح آن روز یکشنبه منتشر خواهد شد، در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا همه آنها به دنبال تغییر نظام ایران هستند، گفت: دستکم، این حداقل (کاری که آنها می‌خواهند انجام بدهند) است.