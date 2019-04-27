به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالکریم اعلمینژاد صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده گردان امام حسین (ع) شهرستان بوشهر، اظهار داشت: بیتردید آنچه باعث درخشش و توفیقات سپاه در عرصههای مختلف شده است به برکت قدرت معنوی و اتصال آن به قدرت و بنیانهای دینی و پیروی بی جون و چرا از نعمت ولایت فقیه و رهبری و پشتوانه مردمی است.
اعلمینژاد با تاکید بر اینکه پاسداران انقلاب اسلامی با درسآموزی از مکتب انقلاب و ولایت فقیه به پشتوانه تجارب ارزشمند تاریخی و نشاط جوانی جوانانش پاسخ به نیازهای مردم و کشور در هر عرصهای را در زمره رسالت و مأموریتهای ذاتی خود میداند، ادامه داشت: پاسداران در جریان سیل هفتههای گذشته به خوبی نشان دادند در همه حال در کنار مردم بوده و همیشه سربلندی و عزت ملت برای آنها مهم است.
وی، افزود: اگرچه سپاه به شدت مورد تحریم و هجوم دشمن است، اما تجربه، سرزندگی، تلاش، فعالیت و نشاط در آن جریان دارد و برای زدودن فقر از چهره محرومان در همه صحنهها تلاشهای خود را به کار میگیرند و اجازه نمیدهند ناامیدی بر چهره مردم ایران اسلامی بنشیند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ پیاده امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه استکبار جهانی تلاش دارد که مردم ایران اسلامی را شکست خورده، ناامید و مضطرب جلوه دهد، خاطرنشان کرد: اما دشمنان بدانند که با وجود سپاه مقتدر و مردم بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی نخواهند گذاشت ذرهای از شرافت و عزت ایران خدشهدار شود.
وی با اشاره به بیانه گام دوم انقلاب و تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای آن، بیان داشت: اگر در گام اول انقلاب با همه فشارهایی که دشمنان بر انقلاب و مردم ایران اسلامی داشتند و ما توانستیم آنها را به خوبی متوقف کنیم اما در گام دوم با توجه به شرایطی که داریم دشمنان را مورد تهاجم قرار داده، فرصت را از آنها بگیریم و در داخل مرزهای خودشان مورد تعقیب قرار دهیم.
اعلمینژاد گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب نگاه ویژهای به مردم و خصوصاً جوانان دارند و بر لزوم حفظ و ارتقای روحیه خودباوری و اصل ما میتوانیم عنایت ویژه دارند که از نکات اساسی این بیانیه محسوب میشود.
در پایان این مراسم که فرمانده تیپ پیاده امام صادق (ع) و فرمانده سپاه شهرستان بوشهر حضور داشتند طی حکمی فرمانده جدید گردان امام حسین (ع) این شهرستان معرفی و از زحمات فرمانده پیشین تقدیر شد.
