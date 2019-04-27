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۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۴۷

شهردار خارگ:

اجرای پروژه‌های عمرانی در جزیره خارگ سرعت می‌گیرد

اجرای پروژه‌های عمرانی در جزیره خارگ سرعت می‌گیرد

بوشهر - شهردار خارگ گفت: با تلاش و برنامه‌ریزی صورت گرفته، اجرای پروژه‌های عمرانی در جزیره خارگ سرعت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید صفایی صبح شنبه در بازدید از روند اجرای پروژه ساختمان آتشنشانی شهرداری خارگ از تلاش مجموعه شهرداری برای افتتاح ساختمان آتشنشانی پیش از موعد تعیین شده خبر داد.

شهردار خارگ اظهار داشت: پروژه احداث ساختمان آتشنشانی شهرداری جزیره خارگ تاکنون ۵۰ درصد رشد فیزیکی داشته است.

شهردار خارگ افزود: طی روزهای آینده مراحل عمرانی سقف با شروع بتن ریزی نهایی به پایان خواهد رسید و پیش بینی می‌شود با تمهیداتی که از سوی واحد فنی مهندسی شهرداری اتخاذ شده، روند اجرایی این پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد.

صفایی تصریح کرد: مجموعه شهرداری و شورا بنا دارد با اتکا به تلاش و کوشش عوامل اجرایی پروژه، احداث ساختمان آتشنشانی را زودتر از موعد تعیین شده، در هفته دولت به بهره برداری برساند، امری که با پتانسیل تلاشگران مجموعه دست یافتنی خواهد بود.

کد مطلب 4601081

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