فرایندی به نام استخدام نخبگان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری صبح شنبه ضمن بازدید از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، اظهار کرد: سرمایه ارزشمند انسانی، اعضای هیئت علمی، کارشناسان و نیروهای متخصص از ظرفیتهای این مؤسسه محسوب میشوند.
وی بیان کرد: امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی که در مؤسسه رازی وجود دارد به همراه پیشینه علمی قابلتوجه و ایفای نقشی که در سلامت انسان و دام ایفا میکند از دیگر ظرفیتهای این مجموعه است که موجب شده تا از مؤسسات کلیدی در حوزه تحقیقات دارویی کشور باشد.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر تقویت مؤسسه رازی، گفت: تقویت نیروهای انسانی در کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انصاری بابیان اینکه بهکارگیری نیروهای متخصص در همه حوزهها مهم است، گفت: بروز آوری امکانات و تجهیزات برای نقشآفرینی بیبدیل مؤسسه رازی و ایفای نقش مهمی که این مؤسسه در امنیت غذایی و سلامت کشور ایفا میکنند نیز بااهمیت است.
وی با اشاره به اینکه در جریان گزارش رئیس مؤسسه رازی قرار گرفتم، گفت: اگر کاری در حوزه نیروی انسانی برای این مجموعه از عهده سازمان امور اداری و استخدامی برآید انجام خواهیم داد تا همچنان شکوفا و بالنده بماند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به اینکه چارت خاصی برای استخدام نخبگان وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: نظامی با عنوان استخدام نخبگان نداریم و استخدامها بر اساس عدالت استخدامی برای همه داوطلبان انجام میشود، بهتبع نخبگان به دلیل تواناییهای خود فرصت بیشتری برای پذیرش در آزمونهای استخدامی رادارند.
انصاری با اشاره به رشتههای مختلف شغلی که در دولت تعریفشده است، گفت: پذیرش از میان فارغالتحصیلان دانشگاهی بر اساس برگزاری آزمون استخدامی و متناسب با نیاز کشور است.
وی گفت: استخدام اعضای هیئتعلمی البته روند جداگانهای دارد که از طریق هیئت جذب نیروهای هیئتعلمی در وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش انجام میشود که بر اساس آزمون و فرآیند رقابت برابر این پذیرشها نیز برای استخدام صورت میگیرد.
معاون رئیسجمهور در خصوص سهم دولت از بازار اشتغال کشور نیز گفت: حدود ۱۵ درصد نیروی کار کشور در بخش عمومی مشغول بکار هستند و این بخش متشکل از دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح است یعنی اگر حدود ۲۳ میلیون نفر نیروی کار کشور باشد حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش عمومی مشغول بکار هستند.
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