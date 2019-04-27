حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به عدم تمدید معافیت خریداران نفتی ایران از سوی آمریکا، گفت: وزارت نفت در شرایط فعلی باید به جای فروش نفت خام در راستای صادرات فرآورده‌های نفتی گام بردارد.

وی با تاکید بر ضرورت صادرات فرآورده‌های نفتی چون بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه، افزود: ایران، هم‌پیمانان بسیار زیادی دارد که حتی در شرایط تحریم هم نفت ایران را به خوبی خریداری می‌کنند و برخلاف تصور دولتمردان آمریکا، ایران می‌تواند نفت را به هر میزانی که می‌خواهد، به فروش رساند.

*رئیس جمهور باید پاسخگوی مردم باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در حل مشکلات اقتصادی کشور، تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال گذشته مقام معظم رهبری، مسئولیت فرماندهی جنگ اقتصادی را به رئیس‌جمهور دادند و بر این اساس رئیس‌جمهور اختیارات بسیار فراوانی دارد و باید به دلیل شرایط موجود پاسخگوی ملت باشد.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: برای حل مشکلات فعلی کشور باید از رئیس‌جمهور و دولتمردان بیشتر مطالبه شود چرا که آنان اقدامات درخوری برای عبور از این مشکلات انجام نمی‌دهند و صرفاً مشکلات موجود را به تحریم‌ها وصل می‌کنند.

مشکلات به دلیل تصویب «برجام» است

وی با بیان اینکه بخش بسیار زیادی از مشکلات کشور به علت تصویب برجام است، تصریح کرد: مسئولیت فشارهای موجود اقتصادی و معیشتی را باید کسانی بپذیرند که زمینه‌ساز تصویب و پذیرش برجام بودند و تلاش کردند که آن را به عنوان یک قرارداد خوب به مردم القا کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بخش‌های مختلفی چون مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارش‌های خود راهکارهایی را برای حل مشکلات اقتصادی و کمک به دولت ارائه می‌دهند که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، گفت: این پیشنهادات صرفاً برای اصلاح امور کشور به ویژه در زمینه اقتصادی است و دولت نباید از این اقدامات به عنوان دولت در سایه تعبیر کند و باید همه ما برای عبور از مشکلات در کنار هم باشیم.