ساماندهی قراردادهای موقت خواسته کارگران است

هادی رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که جامعه کارگری ما با آن روبرو بوده، بحث امنیت شغلی است افزود: متأسفانه سالها به اسم دفاع از سرمایه و سرمایه گذار و جذب سرمایه گذار خارجی و به اسم دفاع از اشتغال، کارگران را قربانی میکنند و بیش از ۹۰ درصد جامعه کارگری ما را، کارگران قراردادی تشکیل میدهند زیرا نبود امنیت شغلی یکی از مشکلاتی قدیمی است که سالها کارگران فریاد میزنند ولی متأسفانه صدای آنها شنیده نمیشود و به نتیجهای نمیرسد.
وی ادامه داد: متأسفانه مثلاً در شب عید یا اول ماه مهر کارگران به دلیل اتمام قراردادهای کار میبایست محل کار خود را ترک کنند و اخراج میشوند و اکنون قراردادهای موقت به یک معضل بسیار بزرگ تبدیل شده و جامعه کارگری ما باآن دست و پنجه نرم میکنند.
وی تاکید کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس در فرصت باقی مانده مسئله ساماندهی قرار دادهای موقت را پیگیری کرده و به تصویب برسانند و از مسؤلان تقاضا داریم حداقل تبصره یک ماده هفت قانون کار در مورد شغلهای مستمر و غیر مستمر را در کشور اجرایی کنند.
رضازاده یکی از دیگر مشکلات فراروی جامعه کارگری را معیشت دانست و گفت: در سالهای اخیر به جای اینکه در مسئله معیشت پیشرفت داشته باشیم پسرفت داشته ایم و شاهد آن هستیم که هرساله در کشور قیمتها چندین نوبت افزایش پیدا میکند ولی دستمزد کارگران و طبقه حقوق بگیر ثابت است.
مسئول خانه کارگر آمل با بیان اینکه امسال شورای عالی کار مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان حداقل حقوق حقوق مصوب کرد ادامه داد: متأسفانه عدهای این حداقل حقوق را قبول ندارند و به این بهانه کارگران خود را اخراج میکنند درحالی که کارشناسان اقتصادی برای سال ۹۷ خط فقر را سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده اند و این حداقل حقوق در واقع فقط هزینههای دو هفته زندگی را تأمین میکند.
وی افزود: قبول داریم که کارفرمای کوچک برای پرداخت حداقل حقوق دچار مشکل میشود اما بالاخره برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران باید کاری کرد و نباید این مسئله را بهانهای برای اخراج کارگران قرار داد.
رضازاده با تاکید براینکه دستمزد زیر ۱۰ درصد قیمت تمام شده تولید را دربرمی گیرد گفت: دستمزد تأثیر چندانی در مشکلات تولید ندارد.
