به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا آشناگر صبح شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه مساعدت‌هایی در قالب تخصیص اعتبار برای اسکان افرادی که منازل آنها در منطقه کالپوش تخریب شده در نظر گرفته شده است، افزود: معلمان عزیز نیز از این موضوع می‌توانند استفاده کنند.

وی ابراز کرد: برای احداث مجتمع آموزشی متمرکز در منطقه کالپوش، طی صحبتی که با مدیریت برنامه و بودجه استان سمنان داشتم، مساعدت لازم برای تأمین اعتبارات اجرای این مهم صورت می‌گیرد.

استاندار سمنان با بیان اینکه نیاز است تا مکان‌های آموزشی مجهز و ایمن در منطقه جدید ساخت و ساز منازل مسکونی در منطقه کالپوش در نظر گرفته و احداث شود، افزود: از ۹۲۰ خانوار و منزل مسکونی که در منطقه کالپوش وجود دارد، در حدود ۷۰ درصد آسیب پذیر بوده و باید تخلیه شوند.

آشناگر با بیان اینکه تاکنون ۱۷۰ منزل مسکونی تخلیه شده و عملیات تخلیه واحدها همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: اعتبارات خسارت‌های بخش کشاورزی و منازل مسکونی در نظر گرفته شده است و به افراد آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

وی در دومین بخش سخنان خود با بیان اینکه معلمان بدون ادعا در حال تربیت نسل جوان و مدیران آینده کشور هستند، ابراز کرد: شغل و جایگاه معلمی باید به صورت ویژه در جامعه و فرهنگ کار و اشتغال ترویج یابد و دانش آموزان نیز باید با اهمیت والا و شاخص این حرفه آشنا شوند.

استاندار سمنان همچنین گفت: معلمی عزیزترین شغل و رسالت جامعه ما است و باید با تقدیر از معلمان در قالب یک اقدام فرهنگی، در راستای تقویت و توسعه حرفه معلمی گام برداریم.

آشناگر در سومین بخش سخنان خود با بیان اینکه متأسفانه با کندترین روش‌های کتابخوانی، کمترین میزان سرانه مطالعه کتاب روبرو هستیم که می‌بایست این امر به صورت ویژه واکاوی، بررسی، آسیب شناسی و رفع شود، تاکید کرد: متأسفانه در آموزش و پرورش امروز ما، هیچ گونه توجهی به ترویج و توسعه روش‌های تند خوانی و شیوه‌های صحیح مطالعه نمی‌شود چرا که اگر بر این مهم تمرکز داشته باشیم، میزان سرانه مطالعه دانش آموزان نیز افزایش می‌یابد.