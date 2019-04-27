مصطفی پناهنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اثر بارش‌های اخیر ۳ محور اصلی در جاده‌های استان همدان دچار رانش جدی شدند، گفت: محور همدان - کرمانشاه در گردنه اسدآباد، محور نورآباد- نهاوند در گردنه گرین و محور آورزمان- ملایر- نهاوند در گردنه آبدر رانش سنگین صورت گرفت اما بقیه رانش‌ها سبک بود و بیشتر آب شستگی رخ داد.

وی با بیان اینکه سالانه ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به جز اعتبارات استانی برای انجام امور حمل و نقل و راهداری در استان همدان نیاز است، اظهار داشت: امسال ۷۷ میلیارد تومان نیز بر اثر سیل به راه‌های استان همدان خسارت وارد شده است که باید گام به گام حرکت کرده و با جذب اعتبار اقدامات اساسی انجام شود.

لزوم توجه به ایمن سازی گردنه اسدآباد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان با بیان اینکه یکی از پرترددترین محورهای استان همدان مسیر همدان- کرمانشاه و گردنه اسدآباد است، گفت: این مسیر مقطعی پر تصادف و نیازمند توجه ویژه در بحث ایمنی است.

پناهنده با بیان اینکه از سال گذشته رایزنی‌های انجام شده تا باندهای رفت و برگشت گردنه اسدآباد جدا و به دنبال آن برای تأمین نیوجرسی قراردادی منعقد شود، اظهار داشت: اگر این اتفاق رخ دهد به کاهش تصادفات در گردنه اسدآباد کمک خواهد کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان تاکید کرد: هندسی مسیرها نیازمند اعتبارات است و هر سال بر اساس اولویت‌ها اقداماتی انجام می‌شود.