حاکمیت هوای بهاری با روند افزایش دما در اردبیل

سیاوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، تصریح کرد: با ماندگاری شرایط جوی پرفشار در سطح زمین روزهای آفتابی با شب‌هایی نسبتاً سرد در استان حاکم خواهد شد.

به گفته وی با وجود روند افزایشی دما در طول روز، طی شب‌ها شرایط جوی سرد در ساعات شب در مناطق مرکزی و جنوبی استان با شدت و مدت زمان کمتر نسبت به شب‌های گذشته حاکم می‌شود.

سرپرست هواشناسی استان اردبیل یادآور شد: بررسی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی حاکی از آن بوده که در روزهای یکشنبه و دوشنبه با عبور امواج ضعیف از منطقه هوای بهاری در سطح استان حاکم خواهد شد تا ضمن افزایش ابر و وزش بادهای جنوبی گرم در ساعات بعد از ظهر و عصر رگبار موقتی نیز احتمال داشته باشد.

محمدی ادامه داد: از لحاظ دمایی از روز یکشنبه با آغاز وزش بادهای گرمیج دمای هوا تا آخر هفته روند افزایشی خواهد داشت و در طی شب‌ها نیز دمای زیر صفر انتظار نمی‌رود.

سرپرست هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه در این مدت وزش باد در مناطق مرکزی در برخی از ساعات با سرعت تند خواهد بود، ادامه داد: برای روز یکشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری و در بعد از ظهر با افزایش ابر و رگبار موقتی خواهد بود.