حسین خادمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری پاکسازی طبیعت شهر برزک کاشان از تمام مظاهر آلودگی و پسماند در هفته زمین پاک اظهار داشت: این مراسم همزمان با روز زمین پاک با مشارکت شهرداری و شورای شهر برزک کاشان برگزار شد و دوستداران طبیعت از میدان بسیج، خیابان زاینده رود و تفرجگاه سرآسیاب شهر برزک کاشان این مراسم را آغاز کردند.

وی افزود: همچنین پاکسازی جاده کارخانه سیمان برزک کاشان، عوارضی باغ فین، بلوار امام رضا (ع) کاشان و محور اردستان انجام شد به نحوی که اداره حفاظت محیط زیست کاشان دانش آموزان را به محل‌ها اعزام و از آنها در امر پاکسازی از پسماند کمک گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان با بیان اینکه در این نوع مراسم‌ها سمن‌ها نیز مشارکت دارند، ابراز داشت: تمرکز برنامه‌های ما در مدارس برنامه‌ریزی شده و بیشتر جنبه آموزشی و فرهنگی دارد چراکه معتقد هستیم آموزش و فرهنگ سازی باید از سنین پایین اجرا و حفاظت از محیط زیست در کودکان ما نهادینه شود.

وی ضمن اشاره به شعار روز زمین پاک گفت: برنامه‌های زمین پاک در سال جاری با شعاع حفاظت از گونه‌های زیستی، نه به پلاستیک و زباله برگزار می‌شود و به مدت یک هفته در شهرستان کاشان ادامه دارد و امید است با اجرای این برنامه‌ها گامی مؤثر در پاکسازی محیط زیست و نهادینه سازی سلامت آن برداشته باشیم.

به گزارش مهر هفته زمین پاک از دوم اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا هشتم اردیبهشت ادامه دارد.