سازمان آتش نشانی در خصوص حوادث چهارشنبه سوری هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان آتش نشانی تهران با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال توصیه هایی برای عموم شهروندان خصوصا کودکان ، نوجوانان ، جوانان ، والدین ، مسئولان واحدهای آموزشی ارائه کرد.

1. آثار و عوارض بسیار خطرناک بازی با مواد محترقه و منفجره و آتش را به کودکان و نوجوانان یادآوری نموده و آنان را از این کار خطرناک منع کنید.

2. والدین عزیز! با آگاهی دادن به فرزندان خود در مورد خطرات بازی با آتش و مواد محترقه و حوادث زیانبار ناشی از این کار، آنان را از انجام این اعمال بازدارید.

3. از آتش زدن لاستیک، هیزم، کارتن خالی و غیره در واحد های مسکونی و کوچه و خیابان خودداری نمایید.

4. کبریت از جمله وسایلی است که توسط کودکان جهت تولید ترقه و یا ایجاد آتش مورد استفاده قرار می گیرد این وسایل را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

5. پرتاب مواد آتش زا به هوا و افتادن آنها در پشت بام و بالکن منازل و روی شاخه های خشک درختان از عوامل عمده بروز آتش سوزیها در روزهای آخر سال است.

6. از پارک کردن اتومبیل در کوچه ها و معابر تنگ خودداری نمایید چراکه آتش بازی در نزدیکی وسائط نقلیه حامل بنزین و مواد سوختنی بخصوص در صورت نشت بنزین بسیار خطرناک و قابل انفجار است.

7. والدین عزیز! لطفا دراین ایام بیشتر مراقب اعمال، رفتار و آمد و شد فرزندان خود بوده و به آنها جهت پرهیز از ترقه بازی و ساخت مواد منفجره دستی هشدار دهید.

8. به صاحبان فروشگاههای مواد شیمیایی و رنگ فروشی ها توصیه می شود از فروش هرگونه مواد آتش زا و مواد شیمیایی که در ساخت مواد منفجره به کار می رود به کودکان و نوجوانان خودداری نمایند.

9.کودکان و نوجوانان معمولا ترقه و مواد منفجره را در نقاط خلوت منزل نظیر انباری، زیرزمین، بالکن، پشت بام و غیره مخفی می کنند، که این خود از عوامل بروز حریق و انفجار می باشد، حتی الامکان درب این گونه محل ها را قفل نموده و از رفت و آمد فرزندان خود ممانعت کرده یا این نقاط را روزانه مورد کنترل و بررسی قرار دهید.

10. از قرار دادن مواد منفجره و محترقه در مسیرهای عبور وسائط نقلیه یا پرتاب زیر خودروهای عبوری که موجب تصادف یا وقوع آتش سوزی خودرو می شود جدا خودداری شود.

11. در صورت روشن کردن آتش توصیه می شود آتش در حجم کم باشد و از هیزم، کارتن خالی و نظیر آن که دارای شعله زیاد می باشند استفاده نشود.

12.از ریختن مواد سریع الاشتعال مانند نفت، بنزین و غیره بر روی آتش اکیدا خودداری نمایید.

13. از قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپری، حشره کش ها و غیره بر روی آتش اکیدا خودداری شود.

14.از پرتاب فشفشه و موشک برروی شاخه درختان، پشت بام و بالکن منازل خودداری شود.

15. وجود یک کپسول خاموش کننده آتش نشانی پودری در نزدیکی محوطه آتش ضروری است.

16. در صورت امکان یک رشته شیلنگ آب در نزدیکی محوطه آتش در نظر گرفته شود تا درصورت لزوم بتوان از آن استفاده کرد.

17. قبل از ترک محل آتش حتما از خاموش شدن آن مطمئن شده و توسط شیلنگ آب باقیمانده آن را کاملا سرد نمائید.

18. در موقع پریدن از روی آتش از البسه بزرگ و گشاد و از نوع سریع الاشتعال استفاده نشود.

19. برای استفاده از ترقه و فشفشه نوع بی خطر و استاندارد آن انتخاب شود.

20. در صورت بروز هرگونه حریق و یا حادثه ضمن حفظ خونسردی در اسرع وقت با تلفن 125 سازمان آتش نشانی تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطلاع دهید.

سازمان آتش نشانی تهران در پایان ضمن آرزوی سلامتی و آغاز سالی مبارک و همراه با موفقیت برای تمامی اقشار خاطر نشان کرد: تامین ایمنی و آسایش و سلامتی عمومی در جامعه جزء با خواسته و تلاش همه شهروندان فراهم نمی شود.

امید است با رعایت موازین ایمنی و به خصوص مفاد توصیه های ارائه شده بکوشیم در روزهای باقیمانده از سال زندگی ، خود و دیگران را در معرض خطر قرار ندهیم.