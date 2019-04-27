به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرسلیم پیش از ظهر شنبه در نشستی با رئیس سازمان ملی استاندارد که در کرج برگزار شد، بابیان اینکه سازمان ملی استاندارد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدامات بسیاری انجام داده است، اظهار کرد: نظارت یکی از مهم‌ترین اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تحقق آن نیازمند تلاش است.

وی در ادامه بابیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش می‌کند که مؤثر واقع شود، عنوان کرد: به‌طور خلاصه می‌خواهیم بدانیم که ازلحاظ عملیاتی در کشور چقدر استانداردها محترم شمرده می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه باید بدانیم که کجای کار هستیم، خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: اکنون ما در کدام سطح از استانداردها هستیم؟ سازمان ملی استاندارد تلاش می‌کند و این مشخص است.

میرسلیم اضافه کرد: درخواست اول بنده این است که بگویید در کجای کار هستیم و در چه وضعیتی قرار داریم و در بحث نتیجه بخشی چه اقداماتی انجام داده‌ایم؟

گفتنی است؛ ادامه این جلسه بدون حضور خبرنگاران در حال برگزاری است.