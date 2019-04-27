«اینک شوکران» روایت فتح شنیدنی شد

به گزارش خبرنگارمهر، محسن دریالعل مدیرعامل انتشارات روایت فتح با اعلام این خبر گفت: برای نخستین بار در ایران و با همکاری گویندگان زبده و مطرح صدا و سیما، کتاب «اینک شوکران» با روایت حامد جواد زاده و خوانش مژده لواسانی و با همکاری مؤسسه «راه» در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد.

وی افزود: این کتاب با سبکی بدیع و نوین زندگی شش جانباز شهید دوران دفاع مقدس منوچهر مدق، مصطفی طالبی، ایوب بلندی، محمدعلی رنجبر، سعید جان بزرگی و حسین شایسته فر را روایت می‌کند که در غرفه انتشارات روایت فتح در دسترس علاقمندان می‌باشد.

غرفه انتشارات روایت فتح در راهرو ۱۱/۱ و انتشارات ساقی در راهرو ۲۱ و انتشارات انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در راهرو ۲۸ ناشران عمومی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران قرار دارند.