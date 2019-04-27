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۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۴۹

«اینک شوکران» روایت فتح شنیدنی شد

«اینک شوکران» روایت فتح شنیدنی شد

اولین کتاب رادیویی با عنوان «اینک شوکران» به همت انتشارات بنیاد فرهنگی روایت فتح تولید شد.

به گزارش خبرنگارمهر، محسن دریالعل مدیرعامل انتشارات روایت فتح با اعلام این خبر گفت: برای نخستین بار در ایران و با همکاری گویندگان زبده و مطرح صدا و سیما، کتاب «اینک شوکران» با روایت حامد جواد زاده و خوانش مژده لواسانی و با همکاری مؤسسه «راه» در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد.

وی افزود: این کتاب با سبکی بدیع و نوین زندگی شش جانباز شهید دوران دفاع مقدس منوچهر مدق، مصطفی طالبی، ایوب بلندی، محمدعلی رنجبر، سعید جان بزرگی و حسین شایسته فر را روایت می‌کند که در غرفه انتشارات روایت فتح در دسترس علاقمندان می‌باشد.

غرفه انتشارات روایت فتح در راهرو ۱۱/۱ و انتشارات ساقی در راهرو ۲۱ و انتشارات انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در راهرو ۲۸ ناشران عمومی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران قرار دارند.

کد مطلب 4601273
حمید نورشمسی

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