جهانگیری قهرمانی تیم والیبال شهرداری ورامین را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی قهرمانی ارزشمند و مقتدرانه تیم والیبال شهرداری ورامین در مسابقات جام باشگاههای والیبال آسیا را تبریک گفت که متن آن به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی ارزشمند و مقتدرانه تیم والیبال شهرداری ورامین در مسابقات جام باشگاههای والیبال آسیا را به مربیان، مدیران و به ویژه ورزشکاران پرتلاش این تیم صمیمانه تبریک میگویم.
این پیروزی نمایشی دیگر از شایستگی جوانان برومندمان در نقاط مختلف کشور برای سربلندی و سرافرازی میهن عزیزمان در رقابتهای قارهای و بین المللی است.
از خداوند بزرگ توفیق روزافزون همه ورزشکاران کشورمان را در میادین مختلف ورزشی خواستارم.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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