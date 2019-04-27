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۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۵۲

با صدور پیامی؛

جهانگیری قهرمانی تیم والیبال شهرداری ورامین را تبریک گفت

جهانگیری قهرمانی تیم والیبال شهرداری ورامین را تبریک گفت

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی قهرمانی ارزشمند و مقتدرانه تیم والیبال شهرداری ورامین در مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی قهرمانی ارزشمند و مقتدرانه تیم والیبال شهرداری ورامین در مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا را تبریک گفت که متن آن به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی ارزشمند و مقتدرانه تیم والیبال شهرداری ورامین در مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا را به مربیان، مدیران و به ویژه ورزشکاران پرتلاش این تیم صمیمانه تبریک می‌گویم.

این پیروزی نمایشی دیگر از شایستگی جوانان برومندمان در نقاط مختلف کشور برای سربلندی و سرافرازی میهن عزیزمان در رقابت‌های قاره‌ای و بین المللی است.

از خداوند بزرگ توفیق روزافزون همه ورزشکاران کشورمان را در میادین مختلف ورزشی خواستارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

کد مطلب 4601277
زهرا علیدادی

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