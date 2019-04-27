جهانگیری قهرمانی تیم والیبال شهرداری ورامین را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی قهرمانی ارزشمند و مقتدرانه تیم والیبال شهرداری ورامین در مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا را تبریک گفت که متن آن به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی ارزشمند و مقتدرانه تیم والیبال شهرداری ورامین در مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا را به مربیان، مدیران و به ویژه ورزشکاران پرتلاش این تیم صمیمانه تبریک می‌گویم.

این پیروزی نمایشی دیگر از شایستگی جوانان برومندمان در نقاط مختلف کشور برای سربلندی و سرافرازی میهن عزیزمان در رقابت‌های قاره‌ای و بین المللی است.

از خداوند بزرگ توفیق روزافزون همه ورزشکاران کشورمان را در میادین مختلف ورزشی خواستارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور