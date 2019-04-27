درخواست باشگاه پرسپولیس برای تامین امنیت جانی در اصفهان و تبریز!

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عرب درباره اتفاقات شب گذشته پرسپولیس و سپاهان اصفهان گفت: با توجه به اتفاقاتی که در هفتههای گذشته در بازیهای لیگ روی داده است، همچنین نحوه آغاز حوادث روز گذشته ورزشگاه آزادی که فیلمها و تصاویر آن توسط رسانههای مستقل بازتاب داشت و با تهدید رسانهای یکی از بازیکنان علیه هواداران پرسپولیس، همراه بود نگرانیهای بسیاری برای ما، نسبت به بازیهایی که در تبریز و اصفهان پیش رو داریم به وجود آمده است. بر همین اساس، تماسهایی با مقامهای فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و به ویژه آقای حسنزاده رئیس کمیته انضباطی داشتیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: در این گفتگوها، نگرانی جدی خودمان را نسبت به امنیت جانی اعضای تیم فوتبال پرسپولیس و هوادارانمان اعلام کردیم و خواستار فکر و اقدام عملی جدی برای جلوگیری از حوادث ناخوشایند و غیرقابل جبران شدیم.
وی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت میکرد، خاطرنشان کرد: با احترام به تماشاگران فهیم فوتبال در سراسر کشور از جمله دو شهر تبریز و اصفهان، واقعیت این است که همیشه گروههایی هستند که مشکلساز میشوند و حالا با شرایط در بازیهای هفتههای گذشته لیگ برتر روی داده است و تهدیدهایی که صورت میگیرد، اصلاً نمیتوانیم شرایط را عادی تلقی کنیم.
عرب در پایان گفت: بی تردید کل مجموعه فوتبال و لیگ با شرایطی خاص و از این جهات، بحرانی روبرو است. بر همین اساس، از فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و کمیته انضباطی به عنوان مراجع مسئول و ذیربط خواستهایم در بازی پیش روی لیگ برتر که در تبریز خواهیم داشت و بازی نیمه نهایی جام حذفی که در اصفهان خواهد بود، تدابیر لازم برای تأمین امنیت جانی اعضای تیم و هواداران و همچنین شرایط استاندارد جهت برگزاری مسابقه فراهم شود تا از بروز حوادث غیر قابل جبران جلوگیری شود.
