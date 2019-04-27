پیشنهاد اختصاص ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه برای مهارت افزایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی به مناسبت هفته کار و کارگر نوشت: همه بدخواهان ایران اسلامی همه تلاش خود را به کار بسته اند که القا کنند سال ۹۸ سال تهدیدها ست. اما واقعیت این است که جنگ اقتصادی و روانی دشمنان علیه مردم ایران با اقدامات هوشمندانه، جدی، بدون خستگی مسئولین و با اتکا جوانان مستعد و کارآمدی که آماده تلاشگری و به عهده گرفتن مسئولیت‌ها هستند و با اتحاد، همدلی و «همه با هم بودن» همه ایرانیان نه تنها بی اثر خواهد شد بلکه می‌توان با ایجاد بازدارندگی اقتصادی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را به یک فرصت نیز تبدیل کرد.

در این میان باید اذعان داشت یکی از مهمترین گام‌هایی که باید برداشته شود ترویج فرهنگ کار و تولید است. تمامی مفاهیم ارزشی و ملی ما بر این امر استوار است که مفهوم کار در جامعه باید مغتنم شمرده شود.

در یک جامعه سالم، بیکاری مذموم شمرده می‌شود. وقتی کار یک ارزش والا شناخته شود، در انتظار فرصت شغلی ماندن، جای خود را به تلاش در کارآفرینی خواهد داد. تعبیر زیبای امام راحل (ره) که اشاره داشتند «خداوند متعال یک کارگر بزرگ بود که این خلقت عظیم را انجام داد»، از هرگونه سو استفاده از عنوان کارگر جلوگیری می‌نماید. مقام معظم رهبری نیز در دیدار با جامعه کارگری فرمودند: «روحیه‌ی نشستن و انتظار ثروت بادآورده را کشیدن باید از بین برود؛ این را نباید ترویج کنیم.»

با چنین رویکردی امروز در جامعه ایران شاهد آن هستیم که افرادی با حداقل امکانات، برای خود و دیگران کار ایجاد کرده اند. در نمونه‌ای تحسین برانگیز، مدتی پیش با کارآفرینی ملاقات کردم که به دلیل محدودیت‌های جسمی حتی امکان راه رفتن نداشت ولی با تجمیع سرمایه‌های خرد توانسته بود در زمینه صنایع دستی، ۵۴ نفر را مشغول به کار نماید. او یک کارآفرین نمونه از جامعه زنان ایران بود که با عزم خود، معلولیت را به زانو درآورده بود. یا در موردی دیگر، یکی از تولیدکنندگان بزرگ در صنعت غذایی، لوازم کفاشی که در دوران کودکی با آن کسب معاش می‌کرد را هنوز همراه خود داشت تا از یاد نبرد از کجا آغاز کرده و با تلاش و جسارت خود به قله‌های رفیعی دست یافته است. این بدین معناست که تمام کارآفرینان از سختی‌های زیادی برای رسیدن به موفقیت عبور کرده اند.

گسترش چنین مواردی نیازمند توسعه و تقویت فرهنگ کار در جامعه است. در جامعه ما این فرهنگ باید در افراد درونی شود که هر فرد در هر جایگاه و صنفی، به کار خود افتخار کند و از شغل خود احساس رضایت نماید. باید پذیرفت که با تقویت فرهنگ کار، تمام موانع برداشته خواهد شد و نجات کشور در این امر است.

البته این به معنای پنهان کردن تکالیف دولت نیست. دولت مکلف به ایجاد نظام چندلایه تأمین اجتماعی است تا برای افرادی که به هر دلیلی دارای توانایی کافی نیستند، شرایط زندگی آبرومندانه و مطلوب را فراهم آورد. دولت باید با ایجاد زمینه گفتگو و تفاهم و با رویکرد سه جانبه گرایی، در تأمین منافع مشترک جامعه کارگری و کارفرمایی اهتمام ورزد.

در کنار این موارد، سیاست گذاری و اقدام در زمینه مهارت افزایی، یکی از مهمترین وظایف امروز دولت در کشور محسوب می‌شود. در دهه‌های قبل، با توسعه نهضت سوادآموزی، شاهد افزایش قابل توجه جمعیت باسواد و تحصیل کرده در اقصی نقاط ایران بودیم. امروز نیز یقیناً جامعه باید به سمت نهضت مهارت افزایی گام بردارد. امروز این امر توسط دولت در دستور کار قرار گرفته و در شورای هماهنگی سران سه قوه مطرح شده و در جلسه با مقام معظم رهبری، عنوان شده که مبلغ ۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مهارت افزایی در کشور اختصاص یابد.

باید فرزندان ما پس از فراغت از تحصیلات مدرسه یا دانشگاه، دارای مهارت کافی برای حضور در بازار اشتغال باشند. اما این امر همانند سایر تکالیف دولت در عرصه کار و اشتغال، بدون همراهی سایر قوا و جامعه ممکن نخواهد شد. همراهی شرکای اجتماعی، یکی از بایسته‌های اصلی تحقق نهضت مهارت افزایی در کشور است.

با ارتقای ارزش کار در جامعه و تقویت فرهنگ آن، شاهد پدیده‌هایی نظیر گسترش روحیه کارآفرینی، افزایش اشتغال بواسطه تجمیع سرمایه‌های خرد در تعاونی‌ها و پیشگامی خیرین مهارت افزا خواهیم بود و از این طریق با اتکا به توانایی داخلی و تفکر ایران و تبدیل این نکته که «کار یک ارزش والا است» به یک فهم عمومی در جامعه، رونق تولید که علاج مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۸ بیش از هر زمان محقق خواهد شد.