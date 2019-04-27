هوشیاری مأموران پارک ملی توران مانع جدا کردن ۲ بره میش از مادر شد

احمد رادمان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ساعت ۱۰:۳۰ صبح جمعه مورخه ششم اردیبهشت مأموران اجرایی پارک ملی توران شاهرود واحد محیطبانی عباسآباد هنگام گشت و کنترل روزانه خود متوجه دو چوپان به همراه گله گوسفند خود شدند، ابراز داشت: محیطبانان با مشاهده موی حیوان وحشی چسبیده به لباس یکی از افراد همراه گله به وی مشکوک شده و به جست جوی اطراف میپردازند.
وی اضافه کرد: محیطبانها در محل نگهداری برههای گوسفندان به دو رأس بره گوسفند وحشی تازه متولدشده برخورد کردند که با مشخص شدن جرم یکی از متخلفان اظهار داشت که ساعتی قبل از کوههای اطراف زندهگیری کرده است.
رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود ضمن بیان اینکه بنا به اظهارات چوپانان مأموران به جست جو محل استراحت متخلفان پرداختند، ابراز داشت: در بازرسی از محل استقرار چوپانان به یک قبضه سلاح تک لول ساچمه زنی مجاز، ۷۸ تیر فشنگ ساچمهای، چهار تیر فشنگ چهار پاره و یک عدد کارد کشف و ضبط شد.
رادمان بابیان اینکه در فصل زادوولد حیوانات جداسازی آنها از طبیعت لطمه زیادی به حیاتوحش منطقه وارد میکند، تصریح کرد: متخلفان برای سیر مراحل قانونی، پس از تنظیم صورتجلسه تخلف و گزارش در محل، به پاسگاه محیطبانی دلالت داده شدند.
وی اضافه کرد: بنا به پیشنهاد فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان برهها به محل زنده گیری شده حمل شدند و محیطبانها بافاصلهای از محل، برهها را زیر نظر گرفتهاند که درنهایت پس از حدود چهار ساعت پایش محل، مادر سراغ برههای خود رفته و با برهها از محل دور شدهاند.
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