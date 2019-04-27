رقابت ۷ هزار دانش آموز استان فارس در مسابقات قرآن و عترت منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، جهانبخش بانشی گفت: از رقابت قرآنی ۷ هزار دانش آموز دختر و پسر فارس در مرحله منطقهای سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز مدارس فارس در سه مقطع تحصیلی خبر داد و گفت: این مسابقات به میزبانی ۱۴ منطقه در سطح استان از ۲۸ فروردین تا ۱۲ اردیبهشت ۹۸ در حال برگزاری است.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش با بیان اینکه " این مسابقات در چهار رشته قرآنی و سه رشته با موضوع عترت و سه رشته با موضوع نماز برگزار میگردد" افزود: رشتههای قرآنی شامل قرائت، حفظ، تفسیر، ترتیل، رشتههای عترت شامل نهج البلاغه، صحیفه سجادیه (ع)، مداحی و رشتههای نماز نیز شامل اذان، احکام و انشا نماز میباشد.
وی یادآور شد: رشته حفظ قرآن شامل حفظ عمومی و حفظ ویژه میباشد که حفظ ویژه شامل حفظ ۵ ،۱۰و ۲۰ جز از قرآن و حفظ کل میباشد.
گفتنی است حدود ۷۰۰ نفر از این دانش آموزان به عنوان نفرات برتر در هر رشته از این مناطق، به مرحله استانی که اواخر خرداد برگزار میگردد راه مییابند.
بانشی مسابقات قرآن و معارف اسلامی را بستر مناسبی برای فعال سازی کانونها، انجمنها و فضاهای قرآنی دانست و گفت: از دانش آموزان عزیز دعوت میکنم که برای تقویت قابلیتهای قرآنی خود در برنامههای مختلف و کلاسهای دایر در دارالقرانها شرکت کنند.
معاون پرورشی و فرهنگی استان از مدارس به عنوان مرکز اصلی آموزش، تبلیغ و نشر قرآن کریم یادکرد و گفت: شما دانش آموران در مدارس باید مبتکرانه و فعالانه فعالیتهای قرآنی را گسترش دهید و تلاش کنید رفتار جمعی دانش آموزان از رنگ و بوی قرانی برخوددار باشد
بانشی گفت: مدرسهای که قرآنی باشداز شور و نشاط بیشتری برخوردار است و دانش آموزان در مقابل آسیبها مقاومت و مصونیت بیشتری خواهند داشت.
لازم به ذکر است در مرحله استانی این مسابقات ۳۴ دانش آموز دختر و ۴۰ دانش آموز پسر به عنوان نفرات اول رشتههای مختلف مسابقات قرآن، عترت و نماز برای حضور در مرحله کشوری که در تیر و مرداد ماه ۹۸ در شهر مقدس مشهد برگزار میگردد معرفی میشوند.
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