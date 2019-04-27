بیست و یکمین شماره نشریه برهان اندیشه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین شماره نشریه برهان اندیشه با عنوان «انقلاب در گام دوم» با موضوع شرح تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منتشر شد.

این نشریه در ۴ فصل و ۳۹۱ صفحه، فرازهای گوناگون بیانیه حضرت امام خامنه‌ای بمناسبت چهل سالگی انقلاب کبیر اسلامی را مورد بررسی و مداقه قرار داده و مطالعه آن به فهم عمیق تر و دقیق تر این بیانیه کمک می‌کند.

«انقلاب در چله نخست»، «برکات انقلاب چهل ساله»، «انقلاب در گام دوم» و «توصیه‌هایی برای آینده» عناوین فصول چهارگانه این مجموعه است.

علاقه‌مندان جهت دریافت این مجموعه می‌توانند به غرفه اندیشکده برهان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (شبستان، راهرو ۲۲، غرفه۱۶) و یا پایگاه اینترنتی به نشانی DidemanBook.ir مراجعه فرمایند.