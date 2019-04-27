مصرف غذاهای پرکالری در زمان استرس منجر به اضافه وزن زیاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان مؤسسه تحقیقاتی گاروان استرالیا، مصرف بیش از حد غذاهای پرکالری به هرصورت برای سلامت بد است، اما در شرایط پراسترس، رژیم غذایی پرچرب و پرقند می‌تواند منجر به اضافه وزنی بیش از موقعیت‌های عادی شود.

«هربرت هرزاگ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «این مطالعه نشان می‌دهد ما باید در زمان استرس بسیار در مورد تغذیه مان هوشیار باشیم تا از ابتلاء سریع‌تر به چاقی ممانعت نماییم.»

برخی افراد در زمان استرس کمتر غذا می‌خورند، اما اکثر افراد در چنین وضعیتی رو به پرخوری می‌آورند و عمدتاً هم غذاهای پرکالری سرشار چربی و مواد قندی مصرف می‌کنند.

به منظور فهم نحوه کنترل «خوردن در زمان استرس»، محققان به بررسی مناطق مختلف مغز در موش‌ها پرداختند.

درحالیکه مصرف غذا عمدتاً تحت کنترل بخش هیپوتالاموس مغز است، بخش دیگر مغز موسوم به آمیگدالا، فرآیند واکنش‌های هیجانی از جمله اضطراب را بر عهده دارد.

محققان دریافتند استرس مزمن به تنهایی موجب افزایش کم میزان انسولین خون می‌شود اما همرا ه با رژیم غذایی پرکالری، میزان انسولین در مقایسه با زمان بدون استرس و رژیم غذایی عادی، ۱۰ برابر بیشتر افزایش می‌یابد.

هرزاک در ادامه می‌افزاید: «ما از این میزان تأثیر انسولین بر آمیگدالا واقعاً متعجب شدیم.»

این نتایج به وضوح نشان می‌دهد که انسولین تنها بر مناطق پیامونی بدن تأثیر ندارد بلکه موجب تنظیم عملکرد مغز هم می‌شود.