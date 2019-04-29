تغییر ترکیب تیم ملی تنیس روی میز برای مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی آسیا اولین و مهمترین رویداد رسمی پیش روی تیم ملی تنیس روی میز است. این رقابت‌ها شهریورماه در هر سه بخش انفرادی، دوبل و تیمی به میزبانی اندونزی برگزار می‌شود.

قرار است تیم ملی تنیس روی میز ایران هم در این دوره مسابقات شرکت داشته باشد اما با ترکیبی متفاوت نسبت به رویدادهای اخیری که در آن شرکت داشت.

رقابت‌های قهرمانی جهان آخرین رویدادی بود که تیم ملی تنیس روی میز ایران در آن شرکت داشت. حضور ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها هفته گذشته و در بوداپست مجارستان انجام شد. سال گذشته هم تیم ملی تنیس روی میز ایران در بازی‌های آسیایی اندونزی شرکت داشت. حضور این تیم در هر یک از رویدادها با ترکیبی متفاوت نسبت به دیگری انجام شد.

نوشاد و نیما عالمیان در کنار افشین نوروزی و امین احمدیان ترکیب تیم ملی تنیس روی میز ایران را در بازی‌های آسیایی تشکیل دادند. این ترکیب برای مسابقات قهرمانی جهان به نوشاد و نیما عالمیان، امیرحسین هدایی و میعاد لطفی تغییر کرد. تغییر در ترکیب تیم ملی قرار است برای مسابقات قهرمانی آسیا و بر اساس نتایج رقابت‌های انتخابی تیم ملی نیز اجرا شود.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز ۲۷ خردادماه با حضور ۱۲ بازیکن برگزار می‌شود. چهار بازیکن برتر ایران در رنکینگ جهانی، چهار بازیکن برتر بر اساس رنکینگ ایرانی و چهار بازیکن برتر مسابقات اخیر انتخابی شرکت کنندگان در این رقابت‌ها هستند.

بر این اساس نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، امین احمدیان و امین میرالماسی (برترین‌های رنکینگ جهان)، حمیدرضا طاهرخانی، میعاد لطفی، امیر حسین هدایی و افشین نوروزی (برترین‌های رنکینگ ایران)، محمد بشیری، آریا امیری، آروین روئین تن و متین لطف الله نسبی (چهار بازیکن برتر مسابقات انتخابی اخیر) در دور نخست مسابقات انتخابی شرکت می‌کنند.

نفر برتر این مرحله از مسابقات بدون محاسبه امتیازات دیگر و به طور مستقیم وارد ترکیب تیم ملی تنیس روی میز می‌شود. چهار نفر آخر حذف می‌شوند و سایر بازیکنان در یک مرحله دیگر برای تعیین دیگر ملی پوشان با هم رقابت می‌کنند.

به گفته جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز، تعداد ملی پوشان اعزامی به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی مشخص نیست اما احتمال دارد این اعزام با چهار بازیکن انجام شود.