افتتاح واحدهای پشتیبانی نیروگاه بوشهر برای چهارمین بار به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح ساختمان های مربوط به پمپ خانه و پست 400 کیلوولت نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بود فردا با حضور مهندس رضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و هیاتی از مقامات و کارشناسان شرکت روسی پیمانکار این نیروگاه افتتاح شود، به تعویق افتاد.

سازمان انرژی اتمی بدون اشاره به علت اصلی این تعویق، اعلام کرد: افتتاح واحدهای پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر توسط معاون اول رئیس جمهور در دهه دوم فروردین سال آینده صورت می گیرد.

این در حالی است که رئیس سازمان انرژی اتمی پیش تر اعلام کرده بود که بخش های پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر از جمله بخش آب صنعتی و انتقال آب دریا به سیستم گردش آب آن برای بهره‌برداری آماده شده است.