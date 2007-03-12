  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

خدمات رسانی اتوبوسرانی تهران در ایام پایانی سال

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روزهای پنج شنبه و سه شنبه ، 24 و 29 اسفند ماه جاری از ساعت 13 و روز چهارشنبه اول فروردین 86 از ساعت 30/5 دقیقه بامداد از میادین اصلی شهر به سمت بهشت زهرا (س) سرویس رسانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ناوگان اتوبوسرانی تهران  به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی که قصد زیارت قبور شهداء  و درگذشتگان خود در بهشت زهرا (س) را دارند در روزهای پنجشنبه و سه شنبه ، 24 و 29 اسفند ماه جاری از ساعت 13 و روز چهارشنبه اول فروردین 86 از ساعت 30/5 دقیقه بامداد از میادین امام خمینی ، خراسان ، انقلاب اسلامی ، محمدیه ، شمشیری ، امام حسین (ع) ، پایانه خاوران ، آزادی ، بازار دوم نازی آباد و شهرری سرویس های ویژه ای را به سمت بهشت زهرا (س) برقرار کرده است .

همچنین به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی ضمن تقویت خطوط منتهی به ایستگاههای مترو ، سرویس هایی نیز در داخل محوطه بهشت زهرا (س) برقرار کرده تا از درب شرقی به سمت درب شمالی و ایستگاه مترو حرم مطهر تردد کنند.

اتوبوس های شرکت واحد ، سرویس رسانی لازم را به شهروندان تهرانی برای بازگشت به سمت مبادی اولیه خواهند داشت.

کد مطلب 460146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها