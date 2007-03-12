خدمات رسانی اتوبوسرانی تهران در ایام پایانی سال

به گزارش خبرگزاری مهر ، ناوگان اتوبوسرانی تهران به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی که قصد زیارت قبور شهداء و درگذشتگان خود در بهشت زهرا (س) را دارند در روزهای پنجشنبه و سه شنبه ، 24 و 29 اسفند ماه جاری از ساعت 13 و روز چهارشنبه اول فروردین 86 از ساعت 30/5 دقیقه بامداد از میادین امام خمینی ، خراسان ، انقلاب اسلامی ، محمدیه ، شمشیری ، امام حسین (ع) ، پایانه خاوران ، آزادی ، بازار دوم نازی آباد و شهرری سرویس های ویژه ای را به سمت بهشت زهرا (س) برقرار کرده است .

همچنین به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی ضمن تقویت خطوط منتهی به ایستگاههای مترو ، سرویس هایی نیز در داخل محوطه بهشت زهرا (س) برقرار کرده تا از درب شرقی به سمت درب شمالی و ایستگاه مترو حرم مطهر تردد کنند.

اتوبوس های شرکت واحد ، سرویس رسانی لازم را به شهروندان تهرانی برای بازگشت به سمت مبادی اولیه خواهند داشت.