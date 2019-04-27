به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم گل گهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر موفق شدند زودتر از سایر رقبا به خط پایان برسند تا جواز راه‌یابی به بالاترین سطح فوتبال را به دست بیاورند. این در حالی است که هنوز یک هفته تا پایان این رقابت‌ها باقی‌مانده است و شاگردان «بگوویچ» باید روز سه‌شنبه در دیداری تشریفاتی در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف گل ریحان البرز برود.

اما مهم‌ترین نکته این دیدار مراسم جشن قهرمانی تیم گل گهر سیرجان است که به میزبانی استان البرز برگزار خواهد شد.

در همین ارتباط رئیس هیئت فوتبال البرز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از چند روز قبل کارگروهی برای برگزاری باشکوه اختتامیه رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور تشکیل‌شده و با همکاری سازمان لیگ فدراسیون فوتبال این مراسم بعد از بازی دو تیم گل گهر و گل ریحان البرز برگزار خواهد شد.

منصور بیک وردی ادامه داد: درگذشته هم البرز سابقه برگزاری چنین مراسمی داشته و خوشبختانه مراسم اهدای جام بانظم خوبی برگزار شد؛ همه تلاش ما این است که بازهم یک مراسم باشکوه را برگزار کنیم.

وی گفت: خیلی دوست داشتیم در کنار تیم خوب گل گهر سیرجان مراسم جشن صعود تیم گل ریحان استان البرز به لیگ برتر را هم برگزار کنیم ولی با شایستگی فراوان این تیم نتوانست جواز حضور در لیگ برتر را کسب کند ولی امیدوارم در سال آینده این اتفاق خوشایند برای فوتبال البرز رخ دهد.