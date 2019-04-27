محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هوای امروز قم قسمتی تا نیمه ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد متوسط است.

وی گفت: هوای این استان در روز یکشنبه نیمه ابری تا ابری در پاره‌ای نقاط همراه با رگبار و رعد و برق و در برخی ساعات وزش باد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم عنوان کرد: هوای قم در روز دوشنبه صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به افزایش پنج درجه‌ای دمای هوا در قم نسبت به هفته گذشته، افزود: حداقل دمای هوای امروز ۹ درجه و حداکثر دمای هوا ۲۴ درجه، حداقل دمای هوای قم در روز یکشنبه ۱۰ درجه و حداکثر ۲۶ درجه و حداقل دمای هوای دوشنبه ۱۱ درجه و حداکثر دمای هوا ۲۹ درجه است.

ترابیان بیان کرد: سرعت وزش باد امروز بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی، یکشنبه بین ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و دوشنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی خواهد بود.