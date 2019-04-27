عضویت ایران در سازمان جهانی مهارت مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان پاک‌سرشت پیش از ظهر شنبه در جمع نخبگان مهارتی که در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در کرج برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین مسابقاتی به‌صورت ملی است اما به شورایی مستقل نیاز دارد که از دستگاه‌های آموزشی کشور و بخش خصوصی تشکیل‌شده باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسابقه‌های ملی مهارت با تمامی دشواری‌ها و مشکلات پیش رو توسط وزارت تعاون برگزار می‌شود، گفت: البته در این زمینه خلأهایی نیز وجود دارد.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با این توضیح که در سال جاری با کمک بخش خصوصی برگزاری این مسابقات عملی شده است، گفت: در مسابقات مهارتی آزاد که در کشور روسیه برگزار شد نیز شرکت کرده و مدال نقره کسب کرده‌ایم.

پاک‌سرشت با اشاره به تلاش‌هایی که صورت گرفته تا رویدادهای مشترک مهارتی با کشورهای مختلف جهان برگزار شود، افزود: همچنین مدنظر بوده که آمادگی‌ها بیشتر شود و به توانیم در مسیر سازمان‌دهی گام برداشته و حرکت کنیم.

وی ادامه داد: عضویت کشور ما در سازمان جهانی مهارت مهم است اما متأسفانه با توجه به اهمیتی که این مسئله دارد هنوز به نتیجه‌ای در خصوص آن حاصل نشده است. در این خصوص مکاتباتی داشته‌ایم که هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر اینکه در بحث نخبگان به موضوع جوان‌گرایی تأکید فراوان شده است، افزود: در تشکیلات بنیاد نخبگان جایگاهی مناسب برای این قشر وجود ندارد و این موضوع موجب از بین رفتن انگیزه نخبگان می‌شود.

پاک‌سرشت تأکید کرد: انتظار ما این است تا با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امر موردبررسی قرار گیرد که در این میان باید بگویم نگاه وزیر به سرمایه‌های مهارتی بسیار ویژه و ارزشمند است.