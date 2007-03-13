سینماها باید بازسازی و چندبخشی شوند

سیدضیاء هاشمی درباره راه حل های پیش رو برای رفع مشکل اکران فیلم در کشور و دستیابی به شرایط ایجاد تعادل میان تولید و نمایش عمومی به خبرنگار مهر گفت: "مشکل کمبود سالن در کشور ما بسیار جدی است. زمانی که جمعیت کشور 28 میلیون نفر بود ما حدود 400 سالن سینما در کشور داشتیم. در حال حاضر کشور ما بیش از 70 میلیون نفر جمعیت دارد که بر اساس همان میزان رشد هم اگر سالن سازی پیش برود، باید اکنون 800 سالن سینما در کشور داشته باشیم. در حالی که اکنون فقط 277 سالن سینمای فعال در تهران و شهرستان ها برای نمایش فیلم های ایرانی فعالیت می کنند."



وی ادامه داد: "از میان سینماهای فعال کشور حدود نیمی از آنها در عمل کارآیی خود را از دست داده و جزو سالن های مرده محسوب می شوند. نیمی دیگر که فعالیت بیشتری دارند، با مسایل و مشکلات جدی در زمینه خرابی صندلی ها، امکانات رفاهی و تجهیزات صوتی و تصویری مواجهند. سیاست تبدیل سالن های بزرگ سینما به دو یا سه سالن راه حل مناسبی در زمینه رفع مشکلات نمایش عمومی فیلم است. چون هم برای یک سالن بزرگ تنوع نمایش فیلم را به وجود می آورد و هم اینکه امکان اکران فیلم های بیشتری را فراهم می کند."



این تهیه کننده با گلایه از نبود اهتمام در میان دست اندرکاران موظف به ساخت سالن در کشور اظهار داشت: "تا جایی که من اطلاع دارم از 10 درصد ظرفیت کنونی همین تعداد از سالن های سینمای کشور نیز استفاده نمی شود. اگر برخی سینماگران در پی سوق دادن همه امکانات به سمت خود نباشند و از انحصارطلبی دست بردارند، از همین ظرفیت اندک سینماها نیز به شکل بهتری می توان استفاده کرد. البته متولیان ساخت سالن سینما نیز اهتمامی در این جهت به خرج نمی دهند که ظرفیت نمایش فیلم در کشور افزایش پیدا کند."



وی در خصوص ساخت مجتمع های تجاری فرهنگی اعلام کرد: "ساخت چنین مجتمع هایی برای رفع مشکل نمایش کشور بسیار موثر است. زمانی در خیابان شریعتی سینما آرام فعالیت می کرد و از فروش و جذب مخاطب چندانی برخوردار نبود، اما از زمانی که این سینما تبدیل به مجتمع فرهنگی هنری "ایران" شده، مخاطبان بسیار بیشتری را به خود جلب می کند. سینما جمهوری در تقاطع خیابان جمهوری و ولی عصر و سینما پایتخت در میدان هفت تیر که در همین جهت گام برمی دارند، می توانند به افزایش ظرفیت سالن های سینما کمک کنند."

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