اقدام نظامی علیه ایران تبعات ناگواری خواهد داشت / نقش ایران به عنوان یک بازیگر مسئول بین المللی محترم شمرده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاعات امنیتی انگلیس و آمریکا(BASIC) در تحلیلی نوشت : مدارک درباره تمایلات جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران در زمان کنونی ناقص است. تهدیدها، شبه تهدیدها و تحرکات نظامی می تواند به شکل سیاست زور و قلدری تلقی شود که فشارها بر ایران را برای متوقف کردن برنامه غنی سازی خود افزایش می دهد. این اقدامات را همچنین می توان به عنوان آمادگی برای اقدام نظامی در جهت تغییر نظام و یا به شکل خشم آمریکا تلقی کرد.

"جان تامسون"( John Thomson) سفیرپیشین انگلیس در هند، نماینده دائم آن در سازمان ملل متحد و نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند: متوقف کردن برنامه غنی سازی به شکل دائمی نه تنها احتمالا یک "پل بسیار دور است"، بلکه تکنیک به کار گرفته شده در آن یک سابقه بسیار ضعیف دارد. سیاست غرب به جای تعامل مستقیم با ایران، سیاست تحریک و اعمال فشار بر ایرانی ها است.

در ادامه این تحلیل آمده است: زمان و گزینه ها برای ما در حال تمام شدن است. غرب فشار خود را بر ایران به مدت چندین سال افزایش داده است؛ با ادامه سیاست کنونی، ما در حال نزدیک شدن به یک وضعیت دشوار هستیم : اقدام نظامی و یا یک بمب ایرانی. اگر ما به این وضعیت برسیم ؛ کشورهای غربی با یک گزینه عذاب آور روبرو خواهند شد. بوش به اقدام نظامی تمایل خواهد داشت و اروپاییها، چینیها و روسها نه.

تامسون می افزاید: مقصر دانستن ایران و سوریه به مداخله در اوضاع عراق به توضیح شکست آمریکا در آنجا کمک می کند و همچنین توجهات را به طرف باز شدن یک نمایش جدید معطوف می کند. تهدید حمله نظامی به ایران این مشکل را افزایش می دهد ، اما همچنین بازتعریفی برای آن است. موفقیت در برابر ایران وسوریه به جبران شکست در عراق کمک خواهد کرد و حتی ممکن است پیروزی در خاورمیانه را همراه داشته باشد.

نویسنده درباره تبعات اقدام نظامی علیه ایران نیز خاطر نشان می کند: ارزیابی اثرات یک حمله به ایران دشوار است، اما درباره سه نکته اطمینان وجود دارد که از جمله اینکه، این اقدام مردم ایران را منسجم خواهد کرد و ایرانی ها این حمله را تلافی خواهند کرد؛ این اقدامات تلافی جویانه هم علیه اسرائیل و هم علیه آمریکا و به مدت طولانی خواهد بود.

به گزارش مهر، بیسیک درباره دیگر اثرات این اقدام هم می نویسد: اقدامهای تلافی جویانه(ایران)، مشکلات امنیتی اسرائیل را پیچیده خواهد کرد. وظیفه نیروهای ائتلاف در عراق را نیز پیچیده کرده و به میزان تلفات نیروهای انگلیسی دامن می زند. تعداد قابل ملاحظه ای از افکار عمومی غرب و از جمله آمریکا این اقدام را رد خواهند کرد و کشورهای اروپایی ممکن است به این نتیجه برسند که این تعهد را دارند تا با صراحت از واشنگتن فاصله بگیرند.

وی افزود : همچنین واکنشها در آسیا( در قبال حمله به ایران) از جمله روسیه ، چین و هند، خصمانه خواهد بود . کشورهای عربی به ویژه در عربستان و مصر در نتیجه خشم مردم خود و به ویژه در نسل جوانتر دچار وضعیت دشواری خواهند شد؛ بهای انرژی هم تحت تاثیر قرارخواهد گرفت.

تامسون تصریح می کند: بهترین برآوردها حاکی از آن است که ایران چند سال و احتمالا یک دهه از ساخت سلاح هسته ای فاصله دارد. عقیده ما این است که برای حل موضوع هسته ای ایران به گونه ای معتبر و پایدار باید به دشمنی آمریکا و ایران پرداخته شود؛ نیازهای امنیتی ایران محقق شود و تمایل آن برای آنکه با آن به شکل یک بازیگر مسئول بین المللی رفتار شود، محترم شمرده شود.