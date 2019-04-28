تامین تجهیزات توانبخشی در مناطق محروم/یارانه مراکز به روز شده است

حسین نحوی نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت یارانه مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان و سالمندان، اظهار کرد: در این زمینه با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده یارانه مراکز به روز شده است.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های سازمان بهزیستی در سال جاری پرداخت یارانه مراکز به صورت الکترونیکی است که بر اساس بخشنامه ابلاغ شده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، ادامه داد: از دیگر برنامه‌های سازمان در سال جاری ادامه توزیع و تأمین وسایل توانبخشی معلولان در مناطق محروم است.

نحوی نژاد افزود: طرح تأمین تجهیزات توانبخشی از چند سال پیش از سوی سازمان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال تمام روستاها و مناطق محروم تحت پوشش طرح قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: با تدبیر صورت گرفته قرار است به زودی محموله‌های از وسایل توانبخشی به روستاهای سیل زده در کشور ارسال شود.