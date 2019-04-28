  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تامین تجهیزات توانبخشی در مناطق محروم/یارانه مراکز به روز شده است

تامین تجهیزات توانبخشی در مناطق محروم/یارانه مراکز به روز شده است

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، گفت: پیش بینی می‌شود امسال تمام روستاها و مناطق محروم تحت پوشش طرح تأمین تجهیزات توانبخشی قرار بگیرد.

حسین نحوی نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پرداخت یارانه مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان و سالمندان، اظهار کرد: در این زمینه با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده یارانه مراکز به روز شده است.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های سازمان بهزیستی در سال جاری پرداخت یارانه مراکز به صورت الکترونیکی است که بر اساس بخشنامه ابلاغ شده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، ادامه داد: از دیگر برنامه‌های سازمان در سال جاری ادامه توزیع و تأمین وسایل توانبخشی معلولان در مناطق محروم است.

نحوی نژاد افزود: طرح تأمین تجهیزات توانبخشی از چند سال پیش از سوی سازمان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال تمام روستاها و مناطق محروم تحت پوشش طرح قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: با تدبیر صورت گرفته قرار است به زودی محموله‌های از وسایل توانبخشی به روستاهای سیل زده در کشور ارسال شود.

کد مطلب 4601597
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها