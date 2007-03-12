کسری 470 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی محقق نشد / دولت پول خرید خدماتش را نپرداخته است

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امروز در همایش سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی ، با بیان اینکه در بخش مصارف 340 میلیارد تومان پیش بینی سرمایه گذاری جدید شده است ، گفت: 650 میلیارد تومان باید از بخش سرمایه گذاری وارد بخش هزینه ها کنیم و انتظار داریم تلاش بیشتری برای افزایش سود آوری صورت گیرد.

داود مددی ، سال 85 را سال پرچالش برای سازمان تامین اجتماعی توصیف کرد و افزود: با وجود اینکه سال پرچالشی را گذرانده ایم اما خوشحالیم که توانستیم نسبت به تعهدات خود عمل کنیم.

وی به بودجه 7700 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی در سال 86 اشاره کرد و گفت: از این میزان 5 هزار و 200 میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدهای بیمه ای ، 990 میلیارد تومان منابع حاصل از سرمایه گذاری ، 370 میلیارد تومان استفاد از ذخایر و 90 میلیارد تومان درآمد حاصل از جرایم خواهد بود.

مددی گفت: در بخش مصارف تعهدات بلند مدت 4 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که اغلب آن صرف پرداخت مستمری خواهد شد، همچنین در بخش درمان ، 1770 میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: هزینه های اداری با رشدی معادل 31 درصد پیش بینی شده است که انتظا رداریم امسال نیز بتوانیم در بودجه اداری بیش از 3 درصد سال گذشته صرفه جویی داشته باشیم.

مددی افزود: در بودجه سال جاری ، 470 میلیارد تومان کسری پیش بینی کرده بودیم که به رغم تلاشهای بسیار محقق نشد بنابراین تلاش کرده ایم هزینه های غیر ضروری را انجام ندهیم و در بخش مدیریت منابع با استفاده از فرصت ها و خرید و فروش ها اوراق توانسته ایم 40 میلیارد تومان درامد کسب کنیم.

وی به کسری همه ساله صندوق بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: امیدواریم با مساعدت وزیر رفاه بتوانیم کسری سال آینده صندوق را تامین کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با مطالبات سازمان گفت: دولت خدماتی از سازمان خریده که هنوز پول آنها را پرداخت نکرده است.

مددی ، بخشودگی بخشی از حق بیمه کارگاههای کوچک ، بازنشستگی پیش از موعد ، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ، کاهش سن بازنشستگی ، افزایش امید به زندگی ، بازنشستگی زود هنگام زنان و گریز از پرداخت حق بیمه را جمله علل شکل گیری بحران در سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر افزایش ضریب نقد شوندگی سرمایه های سازمان تاکید کرد و گفت : سازمان بیمه ای که نتواند در طی چندین سال ذخایر لازم را برای پرداخت مستمری در اختیار نداشته باشد سازمان مطلوبی نیست .

وی همچنین افزایش مدت اعتبار دفترچه های درمانی ئ تحویل یک روزه دفترچه بیمه به مردم ، افزایش مدت اعتبار نسخ دارویی و آزمایشگاهی تجویز شد در دفترچه های درمان را از جمله اصلاحات صورت گرفت در سازمان تمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: در گذشت بیش از 3 ماه برای برقراری مستمری زمان صرف می شد اما امروز این امز کاهش یافته اما با این وجود معتقدیم در جهت رضایت مردم باید زمان آنان و سایر تعهدات کوتاه تر شود.