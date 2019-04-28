مهلت ارسال مدارک برای امریه در شرکتهای دانش بنیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، متقاضیان تسهیلات نظام وظیفه تخصصی اعزامی اول تیر ماه سال ۱۳۹۸، در صورت تمایل به استفاده از امریه در شرکت دانش بنیان (۲۲ ماه خدمت در شرکت دانش بنیان) صرفاً تا پایان روز ۱۴ اردیبهشت ماه فرصت دارند تا برگ اعزام خود را از طریق سامانه سرباز فناور (social.tinet.ir) و یا سامانه پاسخگویی crm.daneshbonyan.ir (منوی ایجاد پرسش جدید- تسهیلات سربازی) ارسال کنند.

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به صورت اعزام وظیفه‌های مأمور به شرکتهای دانش بنیان از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون بنیانگذاران و افراد کلیدی شرکتهای دانش بنیان که مشمول اعزام به خدمت نظام وظیفه می‌باشند در صورت احراز شرایط فرد و شرکت می‌توانند بعد از گذراندن دوران آموزشی، ما بقی خدمت خود را در شرکت خود سپری کنند.

افراد متقاضی این تسهیلات لازم است حداقل سه ماه گذشته در شرکت دانش بنیان دارای سوابق بیمه باشند و با توجه به امتیازبندی شیوه‌نامه بهره مندی دانش آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی حداقل ۶۰ امتیاز کسب کنند.

همچنین برای استفاده از این تسهیلات لازم است، در سامانه سینا (sina.bmn.ir) تقاضای خود را ارسال کرده و بعد از احراز شرایط، حداقل ۴۵ روز پیش از تاریخ اعزام، برگ سبز خود را برای مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از طریق سامانه‌های مذکور ارسال کنند.