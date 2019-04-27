نخستین جشنواره جایزه شعر رامی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله شهرجو در آئین پایانی نخستین جشنواره ادبی جایزه شعر رامی با بیان نحوه شکل گیری این جشنواره، اظهار داشت: این رویداد فرهنگی ادبی روزهای خوب و ارزشمندی را برای میناب رقم زد.

وی گفت: علی رغم مدت زمان بسیار اندک در زمان برنامه ریزی برای جشنواره و پیش بینی حضور حداکثر ۷۰ نفر، اما در همین زمان اندک ۲۰۳ نفر برای شرکت در جشنواره، آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند.

شهرجو با بیان این مطلب که جایزه شعر رامی یک روز ویژه برای ادبیات میناب و هرمزگان بود، افزود: این روز آنقدر ارزشمند است که نمی‌توان برای آن قیمتی گذاشت.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره جایزه شعر رامی اظهارداشت: تمام رویکرد و نگاه ما در این برنامه نگاه آموزشی بود و در این راستا موفق شدیم شش کارگاه آموزشی برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: در صورت تداوم این برنامه، نگاه آموزشی آن تقویت خواهد شد.

شهرجو کشف استعدادهای جدید شعری و دیده شدن ظرفیت‌های ادبی را از دیگر اهداف محوری جشنواره ذکر کرد و گفت: این واقعه برای اهالی ادبیات فرصتی ارزشمند است که می‌بایست قدر آن را دانست.

دبیر اجرایی نخستین جشنواره جایزه شعر رامی همچنین از مسئولان خواست تا نسبت به رفع مشکلات میناب در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی تلاش کنند.

بر اساس آرا هیئت داوران در بخش شعر سپید فاطمه احمدزادگان از بندر خمیر و عارف معلمی از شهرستان میناب به ترتیب موفق به کسب رتبه اول و دوم شدند و محمد گنگذاری از شهرستان بشاگرد نیز رتبه سوم را کسب کرد.

در بخش شعر سپید همچنین مرضیه برمال از بندرعباس، کبری فدوی از میناب، فریبا حمزه‌ای از بندرعباس، لیلی انصاری فر از بندرعباس و نجمه مظفری از بندرعباس شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش شعر کلاسیک هیئت داوران هیچ اثری را شایسته کسب مقام نخست ندانست و سعیده سلماسی از بندرعباس حائز رتبه دوم و ایرج انصاری فر موفق به کسب مقام سوم شد.

در بخش شعر کلاسیک نیز اطهر قوامی از بندرعباس، مسعود بذرکار از میناب، فایزه السادات نقیب از بندرعباس، یوسف قاسمی از رودان و معصومه مرشدی از رودان شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش شعر دانش آموزی هم بر اساس رأی هیئت داوران سیده نگین ماجدی، موسی حیدری و ستاره نورالدینی ممتاز شناخته شدند.

داوری آثار ارسالی به دبیرخانه نخستین جشنواره ادبی جایزه شعر رامی را مسلم محبی، یدالله شهرجو، علی آموخته نژاد و خانم فهیمه نظری بر عهده داشتند.

در پایان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب از نفرات برتر و برگزیده این جشنواره تجلیل و قدردانی شد.