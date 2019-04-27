به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کیانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت نهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان حضرت امام (ره) به تشکیل شوراها اظهار داشت: با وجود اینکه در تأسیس شوراها ۲۰ سال تأخیر داشتیم، اما واگذاری امور به مردم و شورا به عنوان پارلمان محلی، به سرعت توانست جایگاه خوبی را در کشور پیدا کند و رابط خوبی بین مردم و مسئولین از این طریق ایجاد شد.
وی ادامه داد: با انتخاب مناسب مردم، شورای پنجم خمینیشهر از افراد متخصص و کارآمدی متشکل شد که بدون هیچ چشمداشتی در کنار مردم مشغول به کار شدند.
رئیس شورای شهر خمینی شهر در توضیح عملکرد شورا و شهرداری خمینی شهر ابراز داشت: اولین وظیفه شورای شهر در شروع کار، انتخاب شهردار بود؛ شهردار منتخب نیز با مدیریت صحیح و همکاری و تعامل، نسبت به اجرای پروژههای عمرانی، فرهنگی و خدماتی اقدام کرد و دوشادوش اعضای شورا مشغول به کار شد.
وی ادامه داد: حاصل این تعامل شورا و شهرداری رضایت شهروندان بود که به تبع آن مردم نیز در پرداخت عوارض همکاری بسیار خوبی داشتند و بدین ترتیب سال گذشته توانستیم ۹۷ درصد از بودجهای که پیشبینی کردیم را جذب و پیرو آن پروژههای عمرانی خمینی شهر را به خوبی اجرا کنیم.
امکان محاسبه عوارض توسط شهروندان خمینی شهری پیش از مراجعه به شهرداری
رئیس شورای شهر خمینی شهر با بیان اینکه در زمینه عمرانی و توافقات در جهت آزاد سازی عملکرد خوبی داشتهایم، بیان داشت: موفق شدیم عوارض سال ۹۸ را نیز با جلسات فراوان بهروز کرده و به شکلی امور پرداخت عوارض را برای مردم تسهیل کنیم که هر شهروند، به راحتی پیش از مراجعه به شهرداری با یک محاسبه سرانگشتی موفق به برآورد هزینه عوارضش شود.
وی به پروژههای عمرانی انجام شده در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: در سال ۹۷ موفق شدیم در موضوع توافقات در راستای آزادسازی خیابانها اقدامهای مطلوبی انجام دهیم که پیرو این توافقات موفق به آزادسازی، زیرسازی و جدولگذاری بسیاری از خیابانهای تازه تأسیس شدیم؛ خیابان کمربندی از سمت زمینهای کارگاهی دوشاخ با حدود ۷۰ درصد زیر سازی انجام شده از این جمله است که امیدواریم در سال جاری موفق به بهرهبرداری از این پروژه شویم.
آزادسازیهای خیابان آیت الله احمدی به پایان رسیده است
وی بیان داشت: در ارتباط با خیابان شهید صدوقی، اغلب توافقات انجام شده و امیدواریم بتوانیم در سال جاری پروژه این خیابان تا میدان امام رضا (ع) را به پایان برسانیم و درباره خیابان آیت الله احمدی نیز اغلب آزادسازیها انجام شده و زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری آن جزو برنامههای سال جاری خواهد بود.
رئیس شورای شهر خمینیشهر با اشاره به اینکه فاز یک خیابان لوله را پیش از این نخاله برداری کرده بودیم؛ گفت: در حال حاضر نخاله برداری کل مسیر به پایان رسیده است و قابل استفاده شهروندان است، خیابان ماربین نیز که نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی خیابان شریعتی خواهد داشت از جمله پروژههایی است که در سال ۹۸ افتتاح خواهد شد.
پیشبینی سایت دوچرخه سواری و جاده سلامت در پارک ساحلی خمینی شهر
وی در ادامه موضوع فضای سبز را از موضوعات مهم و مورد توجه شورای شهر و شهرداری خواند و گفت: پارک خانواده یکی از پارکهایی بود که سال گذشته به بهره برداری رسید، از دیگر موارد پارک ساحلی یا پارک جوان با حدود دو کیلومتر طول و ۳۵ متر عرض است که به محل تخلیه زباله تبدیل شده بود و شهرداری با جدیت برای بهسازی آن اقدام کرد، در حال حاضر یک فاز اصلی آن تکمیل شده و در آن زمینهای اسکیت، سایت دوچرخه سواری و جاده سلامت پیشبینی شده بود که در حال حاضر مردم از آن بهرهمند شدهاند.
کیانی با ابراز امیدواری در این ارتباط که فاز دوم این پارک در سال ۹۸ به اتمام برسد، تاکید کرد: پارک برج جویآباد نیز در بهار جاری افتتاح خواهد شد و پارکمحله آدریان، پارک سلامت و پارک شهروند نیز در بهار امسال تکمیل خواهد شد.
در ارتباط با مشکلات ترافیکی خمینی شهر از اساتید دانشگاه صنعتی کمک خواستیم
رئیس شورای شهر خمینی شهر پروژههای عمرانی و عملیاتی انجام شده و در دست اقدام شهرداری را با بهرهمندی از نظر اساتید دانشگاهی و مسلط به امور، معرفی کرد و ادامه داد: در ارتباط با مشکلات ترافیکی نیز از اساتید دانشگاه صنعتی کمک خواستیم و با نظر کارشناسان موفق به شناسایی گرههای کور ترافیکی و بازگشایی آن شدیم که در نهایت موفق به کاهش آمار تصادفات سطح شهر شدیم.
وی افزود: شهرداری در زمینههای فرهنگی نیز اقدامات خوب و مؤثری داشته است که از آن جمله میتوان به ساخت و بهرهبرداری از ساختمان پنج طبقه نیلفروشزاده در محله جویآباد اشاره کرد.
کیانی به طرح تالار شهروند اشاره کرد و گفت: این طرح از جمله بزرگترین طرحهایی است که برای بودجه امسال در نظر گرفته شده است چراکه خمینی شهر به تالار بزرگی برای اجتماعات، تئاتر، مطالعه و غیره نیاز دارد، این طرح در حال حاضر منتظر جانمایی است و امیدواریم با توجه به اینکه این پروژه یکی از نیازهای مهم مردم شهر است، بتوانیم مجموعهای مطلوب و در خور مردم شهرمان را کلنگزنی کنیم تا از جمله کارهای ماندگار شورای دوره پنجم باشد.
خمینیشهر یکی از قطبهای گردشگری استان اصفهان است
وی به اقدامات گردشگری شهرداری خمینی شهر اشاره کرد و افزود: شهرداری اقدامات گردشگری فراوانی انجام داده است که باعث شده، خمینیشهر یکی از قطبهای گردشگری استان تلقی شود، از جمله این اقدامات میتوان به بازسازی خانه مجیر و خانه سرتیپ سدهای اشاره کرد که در سال گذشته صورت گرفت، منازلی مثل خانه سیادت، خانه میردامادی و خانه زهتاب خریداری و مورد بهره بردای قرار گرفته است که از این میان خانه زهتاب به خانه هنرمندان و خانه میردامادی به خانه نجوم تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: در پروژه بام سبز نیز دو ساختمان تحت عنوان خانه قجری و قصر کازرونی را داشتیم که در حال فروریختن بود و توسط شهرداری به بهترین شکل تعمیر و بازسازی شد.
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